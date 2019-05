Bieler Musikfestival wirbt mit Fake-Sponsor

Das in einer Woche stattfindende Musikfestival Vibez hat seinen Hauptsponsor erfunden. Die in Dubai ansässige Fluggesellschaft Emirates bestätigte in einer Mitteilung vom Mittwoch erneut, «dass es es zu keinem Zeitpunkt irgendeine Art von Partnerschafts-Vereinbarung mit Vibez gegeben hat». Emirates hatte die Vibez-Organisatoren bereits am 22. Mai in einer Unterlassungserklärung aufgefordert, «alle Logos und Erwähnungen von Emirates aus allen Marketingmaterialien und Kommunikationskanälen zu entfernen», heisst es in der Mitteilung.