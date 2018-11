«Zweite Piste» für Separatisten

Ein bisschen erstaunt war, wer am Wahlsonntag in Moutier ankam. Am Hôtel de la Gare, dem Stammsitz der Autonomisten, hingen Kuhplakate: Das Komitee der Hornkuhinitiative hatte hier seinen Treffpunkt eingerichtet – weil der Initiant im Nachbardorf Perrefitte einen Bauernhof betreibt. Im Laufe des Nachmittags kehrte jedoch der gewohnte Anblick zurück: Die Autonomisten feierten unter Jura-Fahnen ihren Sieg bei den Stadtwahlen.

Kurz vor 13.30 Uhr stand fest: Der projurassische Bürgermeister Marcel Winistoerfer (CVP) hatte das Duell gegen seinen berntreuen Herausforderer Pa­trick Tobler (SVP) klar gewonnen – mit 61 gegen 39 Prozent der Wahlstimmen. Und, vielleicht sogar bedeutender: Mit fast 77 Prozent war die Wahlbeteiligung sehr hoch. Dies verleiht dem Sieger zusätzliche Legitimation.

Winistoerfers Stunde

«Das ist das Resultat, von dem ich träumte», sagte sichtlich bewegt Winistoerfer. Zwar räumte er ein, dass Wahlen nicht direkt vergleichbar mit der Volksabstimmung von 2017 über den Wechsel von Moutier in den Jura sei. Dennoch sei für ihn klar: «Das Resultat bestätigt, dass Moutier in den Jura will.» Nach der Annullation der Moutier-Abstimmung durch die Statthalterin sei es ein «deutliches Zeichen an die Behörden von Bund und Kanton Bern, dass es mit dem Kantonswechsel rasch vorwärtsgehen muss».

Der kleine stämmige Bürgermeister wurde vor dem Rathaus von etwa hundert Projurassiern wie ein Popstar gefeiert. «Marcel, Marcel!» skandierten sie, schwenkten jurassische Fahnen und sangen das jurassische Kampflied «Rauracienne». Viele umarmten Winistoerfer, und eine Frau schenkte ihm einen Kürbis, den er wie einen Pokal hochhob.

Während die Projurassier feierten, blieben die Berntreuen auf der Strasse unsichtbar. Wie tief die Kleinstadt gespalten ist, lässt sich aber an den Plakaten ablesen, mit denen die Autonomisten nach der Annullation der Volksabstimmung Moutier zugepflastert hatten. Sie zeigten zwei Bären, die als Handtaschenräuber den Abstimmungssieg klauen. Inzwischen haben die Proberner fast alle Plakate abgerissen. Dennoch dominieren die Autonomisten eindeutig das öffentliche Leben. So hatten die probernischen Parteien grosse Mühe, Kandidierende zu finden. Seit Jahrzehnten gewinnen die Autonomisten die Wahlen.

Strategiedebatte der Sieger

Das zeigte sich gestern auch bei den Gemeinderatswahlen. Die Projurassier gewannen 6 Sitze. Die probernische FDP und die SVP zusammen 3. Dies ist dank eines zweiten SVP-Sitzes zwar ein zusätzlicher Sitz – doch er geht auf Kosten der einzigen Gruppierung, die in der Jura-Frage neutral ist. Neutrale gibt es in der Stadtregierung nun nicht mehr. Auch im Stadtrat bleibt die projurassische Mehrheit.

So gesehen haben die Wahlen nicht viel verändert. Der Verlierer der Bürgermeisterwahl, Pa­trick Tobler, betonte denn auch, dass Wahlen und Abstimmungen nicht vergleichbar seien. In der Abstimmung über den Kantonswechsel waren beide Lager fast gleich stark. Die hohe Wahlbeteiligung deutet aber darauf hin, dass die Projurassier bei einer neuen Abstimmung das Momentum auf ihrer Seite hätten.

«Dieses Resultat eröffnet uns eine zweite Piste», sagte Valentin Zuber vom Parti Socialiste Autonome. Anstatt die Annullation der Moutier-Abstimmung vor Gericht anzufechten, könnten sie diese akzeptieren – und stattdessen eine rasche neue Abstimmung fordern. Jedoch haben sie bereits Massenrekurse organisiert, die sie kaum mehr stoppen können. Nach einem Urteil des bernischen Verwaltungsgerichts könnte ein rascher neuer Urnengang aber aktuell werden, so Zuber. (Der Bund)