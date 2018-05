Zwei grosse Brände in Biel – 49 Hochhausbewohner im Spital

49 Bewohner eines Hochhauses in Brügg sind gestern nach einem Brand in umliegende Spitäler gebracht worden. Laut Kantonspolizei wird abgeklärt, ob sie eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden im Erdgeschoss des elfstöckigen Wohnhauses an der Erlenstrasse ausgebrochen. Die Feuerwehr stand mit über 60 Mann im Einsatz und brauchte etwa zwei Stunden, um den Brand zu löschen. Wegen der Rauchentwicklung waren die Bewohner zunächst angewiesen worden, Fenster und Türen zu schliessen und in den Wohnungen zu bleiben.

Noch während der Löscharbeiten begannen die Einsatzkräfte, die 84 im Gebäude befindlichen Menschen zu evakuieren. Einige wurden von aussen per Hubrettung befreit. Andere konnten das Gebäude über das Treppenhaus verlassen. Ambulanzteams kümmerten sich um die medizinische Versorgung. Auch das Care Team des Kantons war vor Ort. Unter den 49 Hospitalisierten sind 9 Kinder. Einige Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Für die betroffenen Mieter seien alternative Unterkünfte gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Bieler Lagerhalle in Vollbrand

An der Mittelstrasse in Biel stand gestern eine Lagerhalle in Vollbrand. Die Kantonspolizei teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA am Nachmittag mit, der Löscheinsatz sei noch im Gang. Anwohner fotografierten das Gebäude, welches lichterloh brannte. Ob es Verletzte gab, ist nicht bekannt. (DerBund.ch/Newsnet)