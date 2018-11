Zürcher bauen das neue Berner Polizeizentrum

«Eins eins sieben»: So lautet der Name des Siegerprojekts für das neue Zentrum der Berner Kantonspolizei in Niederwangen (Gemeinde Köniz). Ein Planerteam unter Führung der Zürcher Büros Mischa Badertscher Architekten AG setzte sich gegen zwölf andere Projekte durch.

Der Entscheid des Preisgerichts fiel einstimmig, wie der Kanton Bern am Donnerstag mitteilte. «Eins eins sieben» ist bekanntlich auch die Nummer des Polizeinotrufs. Das vierstöckige Siegerprojekt besteht aus zwei Bürotrakten und einem Trakt für polizeiliche Sondernutzungen. Hier soll auch die neue Einsatzzentrale der Kantonspolizei untergebracht werden. Die heutige Einsatzzentrale am Nordring in der Stadt Bern ist laut den Behörden zu klein und sanierungsbedürftig.

Das Architektenteam wird das Projekt nun weiterentwickeln und dabei verschiedene Empfehlungen der Jury berücksichtigen. Der Baubeginn ist für 2022 und die Inbetriebnahme für 2027 vorgesehen. Der Kanton rechnet mit Gesamtkosten von rund 270 Millionen Franken. (SDA)