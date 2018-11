Wo sie bereits dieses Wochenende auf die Piste können

Die ersten Pisten sind bereit: In der Jungfrau-Region zwischen Wengen und Grindelwald befördern am Samstag, 1. Dezember die zwei Sessellifte Arven und Lauberhorn die ersten Skifahrer dieser Saison. In den letzten Tagen gab es etwas Neuschnee und die Nächte waren kalt genug, um die Gebiete zu beschneien und die Pisten zu präparieren, wie das Gebiet mitteilt.

Vorerst hätten die Bahnen aber nur am Wochenende geöffnet, sagt Patrizia Bickel von den Jungfraubahnen. Auch im Gebiet Mürren sind diverse Bahnen geöffnet. Die Luftseilbahn fährt bis zur Zwischenstation Birg.

Keine Angst vor dem Westwind

Ein täglicher Betrieb startet morgen auf der Elsigenalp. «Die Nächte waren kalt und wir konnten bis Mittwoch durchschneien», sagt Dominik Honegger, Geschäftsführer der Elsigenalpbahnen, «die Pisten sind super». Trotz des warmen Westwinds, der ab Sonntag wehen soll, blickt er dem Wochenende «entspannt» entgegen. Honegger erwartet, dass man bereits ab Mitte nächster Woche wieder künstlich beschneien kann.

Auch im Gebiet Adelboden-Lenk startet dieses Wochenende die Saison. Es können bereits 8 der 12 Anlagen in Betrieb genommen werden. Der Betelberg bleibt hingegen wie vorgesehen noch zu: «Es hat nicht genug geschneit und es gab es insgesamt zu wenig kalte Nächte um alle Pisten ausreichend zu beschneien», sagt Matthias Werren von den Lenker Bergbahnen.

Bahn-Kritiker sehen sich bestätigt

Wer das Skigebiet von Adelboden her erreichen möchte, muss in Bergläger aber vorerst von der Gondel auf den Bus umsteigen. Denn auf der Piste von Silleren nach Geils, von wo aus man die grossen Lifte des Skigebiets erreicht, liegt noch zu wenig Schnee.

Damit sehen sich die Gegner der geplanten Direttissima-Bahn bestätigt. Die neue Bahn soll nämlich von Adelboden ohne Zwischenhalt in Bergläger nach Silleren fahren. Somit wäre ein Umsteigen auf Busse nicht mehr möglich, um nach Geils zu gelangen. In einem offenen Brief kritisiert der Verein «Adelboden mit Vernunft» das Direttissima-Projekt, weil es darauf baut, dass in Zukunft stets genügend Schnee zwischen Silleren und Gleis liegt, um die grossen Lifte zu erreichen. Die Piste liege an einem Südhang und sei von der Klimaerwärmung besonders betroffen, argumentiert der Verein.

Die Bergbahnen Adelboden AG verteidigt das Projekt Direttissima. Es sei ein günstiges Projekt, das den Gästen viel Komfort biete. Die Direttissima-Bahn hat mehr Kapazitäten und kann die Gäste in 11 statt wie bisher 25 Minuten von Adelboden auf die Silleren befördern. Die Piste von Silleren nach Geils ist laut der Bergbahn noch nicht offen, weil die Beschneiungsanlagen während der ersten Kälteperiode diesen Herbst kaputt war.

Zu wenig Schnee im Gantrisch

In der Region Gstaad-Saanenland-Schönried-Saanenmöser haben zurzeit nur drei Bahnen im Gebiet Glacier 3000 geöffnet. In Meiringen-Hasliberg startet die Ski-Saison am 15. Dezember.

In den tieferen Lagen verzögert sich der Saisonstart. Über das Voralpen-Skigebiet Gantrisch-Gurnigel erfährt man per Anrufbeantworter, dass es zu wenig geschneit habe und die Skilifte nicht wie geplant auf dieses Wochenende hin in Betrieb genommen werden könnten. (DerBund.ch/Newsnet)