«Wir wünschen uns eine SVP, die sich an die Werte von Rudolf Minger erinnert»

Wenn im Zürcher Albisgüetli die Post abgeht und die SVP Schweiz sich selber feiert, fragt man sich manchmal ganz leise, ob die Vertreter aus Bern dort überhaupt etwas zu sagen haben. Der gleiche Gedanke keimt auf, wenn Christoph Blocher, der die Partei gross gemacht hat, sagt, es gebe keine Flügelkämpfe mehr. Diese Woche hat er es gesagt, als seine Tochter ins höchste Leitungsgremium gehievt wurde: Alle Kantonalparteien seien auf Linie, sagte er.

Ja, die Berner SVP. Sie feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Der Ort ist gut gewählt: Schüpfen. Dort lebte Rudolf Minger, der Gründer der Bauern- und Bürgerpartei und deren erster Bundesrat. Auch der Zeitpunkt ist gut gewählt: 1918 wurde die Partei zwar erst im September gegründet. 2018 aber sind bereits Ende März kantonale Wahlen.

Sie hat eine schwierige jüngere Vergangenheit hinter sich, die Berner SVP. 2006, strotzend vor Selbstvertrauen, trat sie mit vier Kandidierenden zu den Regierungsratswahlen an. Zusammen mit der FDP erlebte sie ein Desaster. Nur drei Sitze für die Bürgerlichen, Mehrheit für Rot-Grün. 2008, nur zwei Jahre später, die Sache mit Eveline Widmer-Schlumpf und der Parteispaltung. Die SVP schien schwer verwundet. Die BDP, die neue Kraft, blühte.

«Sicher wäre Minger bei der SVP geblieben. Ich bin mit ihm verwandt (...) und kann das beurteilen.»Werner Salzmann,

Präsident SVP Kanton Bern

Und heute? Alles vergessen. Die SVP ist längst zu alter Stärke zurückgekehrt. Durch die Spaltung ist sie schlagkräftiger geworden. Oder homogener, wie die Politologen sagen. Die bürgerliche Mehrheit im Regierungsrat konnte 2016 nach zehn langen Jahren zurückerobert werden. Berner sitzen an einflussreichen Positionen: Albert Rösti ist Präsident der SVP Schweiz, Adrian Amstutz, langjähriger Fraktionschef im Nationalrat, wird Strategiechef. Werner Salzmann, der Mann aus Mülchi, der mit Minger verwandt ist und die Berner SVP seit 2012 führt, strebt nach oben. Und die BDP kränkelt.

Die BDP erhebt leise Einspruch

Doch wo steht die Berner SVP wirklich? Ist sie noch vergleichbar mit der Partei, die sie vor 30 Jahren war, bevor die Kraft aus Zürich sie zu beflügeln begann? Und vor allem: Beruft sie sich zu Recht auf Minger? Ist tatsächlich sie die Hüterin seines Erbes? Oder hätte der sich längst distanziert und gewehrt gegen den Einfluss des fremden Industriellen und des Geldes aus Zürich?

«Die BDP kehrte in die Mitte zurück, sich besinnend auf die ursprünglichen Werte.»Enea Martinelli,

Präsident BDP Kanton Bern

Enea Martinelli, der Präsident der BDP Kanton Bern, erhebt zumindest leise Einspruch. Aufgrund der chronologischen Abfolge der Ereignisse dürfe man der bernischen SVP durchaus zum Geburtstag gratulieren. Die «Geschichte der vertretenen Grundwerte» sei aber ein anderes Thema. Zudem habe sich die SVP stark gewandelt, schreibt er in seiner vom «Bund» angeforderten Grussbotschaft an die Jubilarin (siehe Text rechts oben). Nicht zuletzt wegen dieser Wandlung sei die BDP als Abspaltung der SVP entstanden, sei in die Mitte zurückgekehrt, sich besinnend auf die ursprünglichen Werte.

«Ich vermute, dass Minger auch kein Befürworter der heute praktizierten Asylpolitik wäre.»Hermann Weyeneth,

Alt-SVP-Kantonalpräsident

Martinelli lässt es zumindest offen, für wen Minger sich 2008, als es zur Spaltung kam, entschieden hätte – für die SVP oder die BDP. Und keck meint er, die BDP wünsche sich eine SVP, «die sich an Mingers Werte zurückerinnert».

Von solchen Überlegungen halten Werner Salzmann, der amtierende SVP-Kantonalpräsident, und Hermann Weyeneth, sein Vorvorgänger, nichts. «Sicher wäre Minger bei der SVP geblieben», sagt Salzmann, «ich bin mit ihm verwandt und kann die Familie und deren Einstellung gut beurteilen.» Salzmanns Urgrossvater, Fritz Minger aus Mülchi, war der Cousin des Parteigründers.

Bundesrat Minger «live erlebt»

Hermann Weyeneth, der die Berner SVP von 2000 bis 2006 führte, sagt es klipp und klar: Für Rudolf Minger wäre dies «bestimmt keine Frage gewesen. Er wäre bei der SVP geblieben.» Belege dafür findet Weyeneth in Mingers Reden – oder auch darin, wie sich die BDP bei der letzten Agrardebatte positionierte. Er vermute weiter, sagt Weyeneth, «dass Rudolf Minger auch kein Befürworter der heute praktizierten Zuwanderungs- und Asylpolitik wäre». Als Bub habe er Bundesrat Minger «live erlebt», sagt Weyeneth, «ein einziges Mal»: Dieses «Erlebnis» sei Teil seiner Beurteilung.

Und die Abhängigkeit der Partei von Christoph Blocher? Werner Salzmann sieht das anders. Es sei wie im Markt, «Konkurrenz tut gut». Ohne die Konkurrenz aus Zürich hätte die Modernisierung der bernischen SVP vielleicht nicht stattgefunden. Der Einfluss habe aber dazu geführt, dass die eigenen Strukturen überprüft und optimiert wurden. «Heute sind wir optimal aufgestellt für die Zukunft», sagt Salzmann. Die SVP sei bereit, «um als moderne Partei mit zeitgemässen Mitteln traditionelle Werte und massvolle Fortschritte politisch einzufordern».

«Linksrutsch der anderen»

Von einer Abhängigkeit will Salzmann nichts wissen: Die Berner SVP präge mit ihren Exponenten den Kurs der nationalen Partei massgebend mit, besonders in der Landwirtschafts- und der Sicherheitspolitik. Salzmann gibt sich selbstbewusst: Seine SVP sei «absolut eigenständig» und politisiere autonom im Interesse der Bernerinnen und Berner. Und auch den starken Wandel, den der BDP-Präsident unterstreicht, interpretiert Salzmann anders: Es sei nicht die SVP, die sich aus dem bürgerlichen Block verabschiedet habe – «die anderen sind nach links gerutscht».

Wieder mit «intensiverer Präsenz»

Hermann Weyeneth attestiert der bernischen SVP heute eine gute Verfassung. Noch in den 1980er-Jahren sei die Partei «fixiert» gewesen durch die Finanz- und die Parteispendenaffäre, durch Kantonalbankdebakel und erste Rot-Grün-Mehrheit im Regierungsrat von 1986 bis 1990. Die Partei sei damals schwach und der von Zürich ausgehenden Dynamik nicht gewachsen gewesen. Die Rückkehr der SVP Kanton Bern «zu intensiverer Präsenz» auf nationaler Ebene sei erst in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts gelungen. (Der Bund)