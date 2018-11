«Wir haben zu Unrecht ein veraltetes Image»

Frau Wertli, welches sind die Ziele der CVP für die Gemeinderatswahlen in Bern?

Wir wollen unseren Sitz mit Reto Nause verteidigen und zudem mehr bürgerliche Mitte-Politik in die Stadtregierung bringen.

Also wird Reto Nause 2020 wieder antreten?

Er macht seine Arbeit sehr gerne. Ich habe keine Anzeichen dafür, dass er sie nicht weiterführen wollte.

Ist die CVP an einem Bürgerlich-Grün-Mitte-Bündnis für die Gemeinderatswahlen 2020 interessiert?

Wenn wir glaubwürdige Politik machen wollen, dann brauchen wir mehr als nur einen bürgerlichen Politiker in der Stadtregierung. Eine breite bürgerliche Allianz von der GLP bis zur SVP könnte eine Strategie sein, dieses Ziel zu erreichen. Die CVP ist offen für Gespräche und Allianzen.

Bei den letzten Wahlen wurde Reto Nause als Spitzenkandidat einer Mitte-Allianz wiedergewählt.

Auch eine Mitte-Allianz ist für uns eine Möglichkeit.

Eine Kandidatur der GLP, etwa von Kathrin Bertschy, könnte Reto Nause gefährlich werden.

Die Erfahrung zeigt, dass ein bisheriges Regierungsmitglied mit einem guten Leistungsausweis nicht einfach abgewählt wird. Reto Nause hat einen hervorragenden Leistungsausweis.

Wird die CVP bei den Nationalratswahlen 2019 wieder eine Listenverbindung mit BDP, EVP und GLP eingehen?

Wir haben diese Verhandlungen noch nicht geführt, zumal Listenverbindungen auch auf nationaler Ebene diskutiert werden. In Bern ist die CVP vor allem in den Exekutivämtern stark, bei den Parlamentswahlen hilft sie eher den anderen Parteien.

Sie könnten diese Hilfe an Bedingungen knüpfen.

Natürlich spricht man bei diesen Verhandlungen über mehr als die nationalen Wahlen, bisher hat sich die CVP aber in den meisten Fällen an die Listenverbindungen der Mitte gehalten. Im Übrigen treten wir bei diesen Wahlen an, um einen Sitz zu gewinnen.

Die CVP verliert national Wähleranteile, und ausgerechnet im Kanton Bern wollen Sie zulegen?

Ja, die CVP ist im Gespräch. Am vergangenen Wochenende konnten wir unsere Exekutivsitze in Thun und Moutier verteidigen und in Thun den Parlamentssitz halten.

Aber wie wollen Sie neue Wähler gewinnen?

Wir haben in Bern zu Unrecht ein veraltetes Image. Dieses werden wir mit vielen persönlichen Kontakten korrigieren. Dabei hilft uns eine Botschafter-Kampagne der CVP Schweiz. Wir werden die CVP als zweisprachige Partei positionieren. Zudem werden wir jenen Personen eine politische Heimat zurückgeben, die aus CVP-Stammlanden zugezogen sind. Und schliesslich machen wir mit unserer Initiative «Kostenbremse im Gesundheitswesen» darauf aufmerksam, dass es uns als Mittepartei braucht, weil die zunehmende Polarisierung in der Politik Reformen etwa im Gesundheitsbereich blockiert.

In der Mitte ist es nicht einfach, mit Positionen aufzufallen.

Man hält uns vor, wir seien die «Sowohl-als-auch»-Partei. Wir hingegen sehen uns als «Und»-Partei. So setzten wir uns bei der vergangenen Abstimmung im Kanton Bern für den Kredit für die Asylsuchenden und für die Steuergesetzrevision ein, wir sind für Solidarität und Freiheit.

