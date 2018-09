Wie der Kanton Bern die 10 Millionen Franken verteilt

Die Gemeinden im Kanton Bern können mit insgesamt gut 3,3 Millionen Franken rechnen, die sie zurückerhalten werden. Es handelt sich um die Rückerstattung für nicht gerechtfertigte Umbuchungen von Postauto Schweiz in den zwölf Jahren von 2007 bis 2018 .

3,3 Millionen Franken sind viel Geld, doch im Vergleich zu den 130 Millionen Franken, welche die Gemeinden allein in einem Jahr an den öffentlichen Verkehr zahlen, ist es ein kleiner Betrag. «Die Rückerstattungen werden die Budgets in den Gemeinden nicht umstossen», erklärt deshalb Christian Aebi, Co-Leiter des kantonalen Amts für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination.

Einige erhalten mehr

Gut 200000 Franken werden separat an jene Gemeinden verteilt, die in den vergangenen Jahren bei Postauto Schweiz zusätzliche Leistungen bestellt hatten. Dazu gehört etwa die Gemeinde Lyss. Sie führte während der Jahre 2011, 2012 und 2013 mit Postauto einen Ortsbus als Testbetrieb. Wie aus den vom Bundesamt für Verkehr (BAV) veröffentlichten Daten hervorgeht, stehen der Gemeinde für jene Jahre Rückzahlungen von rund 40000 Franken zu. Später führte der RBS den Betrieb weiter.

Gemäss der vom BAV publizierten Liste können zudem Lauterbrunnen, Rüeggisberg und Saanen mit separaten Beiträgen von rund 20000 Franken oder mehr rechnen. Bei den rund 30 weiteren aufgelisteten Gemeinden sind die Beträge tiefer und machen teilweise nur einige Hundert Franken aus. Wie hoch die genauen Beträge sein werden, werde man noch detailliert prüfen müssen, sagt Aebi, denn zur Auflistung für die Jahre 2016 bis 2018 wurden Kostenschlüssel aus Vorjahren verwendet.

Kanton verteilt Beträge

Postauto Schweiz wird die vereinbarten Rückerstattungen an die Kantone ausrichten. Gemäss Christian Aebi wird der Kanton Bern den Gemeinden die ihnen zustehenden Beträge weiterleiten oder deren Beiträge an den öffentlichen Verkehr entsprechend reduzieren. Keine Gemeinde müsse von sich aus aktiv werden, der Kanton werde die Verteilung der Rückerstattung vornehmen.

Insgesamt fliessen von den Postauto-Rückerstattungen zehn Millionen Franken in den Kanton Bern. Knapp zwei Drittel des Betrags bleiben beim Kanton. Diese Aufteilung entspricht dem Kostenschlüssel für den öffentlichen Verkehr: Zwei Drittel bezahlt der Kanton, ein Drittel übernehmen die Gemeinden.

Zustimmung erforderlich

Die Postauto Schweiz AG wird für die Jahre 2007 bis 2018 alles in allem 188,1 Millionen Franken zurückzahlen: 88,7 Millionen dem Bund und 99,4 Millionen den Kantonen und Gemeinden. Hinzu kommen 17,2 Millionen Franken für die Zeit davor. Mit knapp 21 Millionen Franken soll der grösste Betrag in den Kanton Graubünden fliessen. Bis auf Basel-Stadt und Genf sind alle Kantone betroffen.

Bis zum 14. Dezember haben die Kantone nun Zeit, sich mit dieser vorgeschlagenen Vereinbarung einverstanden zu erklären. Wie das BAV mitteilte, kann diese in Kraft treten, wenn ihr bis dahin mindestens 18 Kantone zustimmen und der Rückerstattungsbetrag dieser Kantone mindestens 50 Millionen Franken beträgt. (Der Bund)