Wenig Zeit für ein anregendes Gespräch

Reichen 15 Franken pro Tag?

Alle Akteure in der Branche sind sich einig: Soziale Aktivitäten für Betagte in Altersheimen sind wichtig. Problematisch ist jedoch die Finanzierung solcher Betreuungsangebote und spezialisierter Fachleute.



In der Schweiz müssen grundsätzlich alle Personen in Alters- und Pflegeheimen selber für diese Dienstleistung aufkommen. Die Tarife dafür werden von den Altersheime festgelegt.



Für Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) gelten eigene Regeln. Hier gibt es eine Obergrenze bei den Kosten, die von den Kantonen jährlich festgesetzt wird. Im Kanton Bern liegt diese bei 15.15 Franken pro Tag und Person – unabhängig von der Pflegestufe. Für die Betreiber von Altersheimen ist das «viel zu wenig», sagt Andrea Hornung, CEO der gemeinnützigen Domicil Bern AG. Bei Domicil, dem grössten Player im Kanton Bern, werden solche Angebote deshalb mit dem erzielten Gewinn des Unternehmens quersubventioniert. In der Schweiz ist etwa die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen auf EL angewiesen.



Die Betreiber von Berner Altersheimen fordern deshalb, die Obergrenze anzuheben, um den Aufwand zu decken. Der Verband der Berner Altersheime Curaviva BE kündigt an, in einer repräsentativen Studie die realen Kosten zu ermitteln. Falls das Ergebnis dieser Untersuchung zeigen sollte, dass die Betreuung mehr als die vom Kanton vorgesehenen 15.15 Franken kostet, will der Verband über eine Erhöhung der Ergänzungsleistungen verhandeln.



Der Kanton sieht aber keinen Handlungsbedarf. «Uns liegen keine Hinweise vor, dass für die Betreuung in Heimen zu wenig Geld zur Verfügung steht», schreibt die Gesundheitsdirektion auf Anfrage. Dennoch ist der Kanton Bern einer besseren finanziellen Versorgung nicht vollständig abgeneigt: Man begrüsse nationale Entwicklungen, die prüften, ob in «speziellen Fällen eine zusätzliche Finanzierung nötig sei», hält die Gesundheitsdirektion fest.



Dabei ist die Rede vom Bereich der pflegeintensiven Palliative Care oder bei Menschen mit Demenz. Im Jahr 2013 haben Bund und Kantone die nationale Demenzstrategie 2014 bis 2017 verabschiedet und sie in der Zwischenzeit bis 2019 verlängert. Die beteiligten Akteure wollen herausfinden und festlegen, wie man die Lebensqualität von Menschen mit Demenz verbessern und das Krankheitsleiden verringern kann. Dabei steht auch die Finanzierung von bedarfsgerechten Angeboten im Vordergrund.



Der Kanton selbst will aber nicht mehr Geld sprechen. (cse)