Was für ein Käse

Ein Besucherrundgang für die Schaukäserei

Eine Maus, eine Kuh und eine Käserin sind die Protagonistinnen des neuen Besucherrundgangs in der Schaukäserei in Affoltern, der am vergangenen Wochenende nach halbjähriger Bauzeit eröffnet wurde. Mit Witz und etwas gar vielen Loch-Wortspielen führen sie durch die Geschichte des Emmentalers.



Dabei werden auch Schattenseiten nicht verhehlt, wie die Armut, die massenweise Emmentaler zum Auswandern bewegte. Die Besucher erfahren, wie aus Gras Milch und dann aus Milch Käse wird – und natürlich wie die Löcher in den Käse kommen.



Am Ende wartet die obligate Degustation und ein Blick in die eigentliche Käserei, die ab nächsten Sommer umgebaut wird, damit die Produktion noch besser einsehbar ist.



Der Rundgang sei dringend nötig gewesen, sagt Mimo Caci, Marketingchef der Schaukäserei. Als er vor sieben Jahren hier angefangen habe, hätten 1200 Gruppen die Käserei besucht; heute seien es 2000 pro Jahr. Dem Ansturm sei man nicht mehr gerecht geworden.



Der Rundgang, der für Erwachsene 15 Franken kostet, soll das Basispaket sein, das bei Interesse ergänzt werden kann, etwa mit einem Besuch im Käselager, einem Detektivpfad für Familien oder dem eigenhändige Käsen. 50'000 zahlende Gäste will Caci im ersten Jahr auf dem Rundgang haben.



Jährlich besuchen gegen 300'000 Leute die Schaukäserei. Der kleinere Teil davon kommt allerdings des Käses wegen, wie Caci einräumt. Viele kämen auch einfach aus der Region ins Restaurant oder in den Laden, wie der Stammtisch, der sich dort täglich trifft.



Diese Leute wolle man mit den neuen Angeboten keinesfalls vertreiben, betont Caci. «Trotz Reisegruppen wollen wir zum Beispiel unseren beliebten dienstäglichen Örgelinachmittag durchführen können», sagt Caci.