Warum kreischen Mädchen?

Der heutige Beitrag beweist einmal mehr, dass die Ask-Force keine Grenzen kennt – weder Röstigräben noch sonstige Kantons- und Sprachgrenzen, beantworten wir doch eine Frage von Frau A. M. aus dem sonnigen Tessin. Frau M. – konkret aus Locarno – will also wissen, warum pubertierende Mädchen kreischen. Ihr falle auf, dass sie dies überall tun, im Zug, beim Baden, auf der Chilbi oder ganz besonders im Angesicht des Idols. «Warum ist dem so?»

Ja, Frau M., dieses «Aaaaahhhhhhhhh» kann durchaus Fragen aufwerfen. So wollte bereits Kurt Cobain, der verstorbene Sänger von Nirvana, wissen: «Warum kreischen sie so rum?» Und Udo Lindenberg erklärte, dass er sich an Konzerten jeweils vorkomme, wie «Odysseus, der an der Lorelei vorbeifährt und die Sirenen hört». Auch die Wissenschaft beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit dem Thema, und kommt – wie es sich für die Wissenschaft gehört – zu äusserst unterschiedlichen Schlüssen.

Da sind zum Beispiel jene Spezialisten für tiefenanalytische Gesellschaftspsychologie, die den Ursprung dieses schrillen Geschreis in der Urzeit orten. Sie müssen sich das so vorstellen, Frau M.: Während die Männer damals auf der Jagd nach Säbelzahntigern und Wollhaarmammuts waren, blieben die Frauen alleine in der Höhle zurück. Witterten sie Gefahr, alarmierten sie mit grellen Schreien die Männer. Übertragen auf heute heisst das, dass pubertierende Mädchen ihr Idol regelrecht herbeischreien.

Kompletter Unsinn, sagen andere: Das Geschrei sei vielmehr ein Akt des Sich-von-den-Eltern-Abgrenzens, was heute angesichts des «Verschmelzens der Generationen» immer schwieriger werde. Übersetzt heisst das in etwa Folgendes: Heute tragen Mama und Tochter dasselbe Piercing und dasselbe Tattoo, aber am Justin-Bieber-Konzert oder im Bus schreit Mama nicht rum, die Tochter hingegen schon. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Experten, welche die amerikanische Filmindustrie für das pubertierende Gekreische verantwortlich machen. Sie werfen den Filmemachern (nicht Macherinnen!) vor, Mädchen entsprechend hysterisch darzustellen.

Gerne hätten wir Ihnen an dieser Stelle eine vierte Theorie, unsere eigene, präsentiert. Da wir aber die dafür nötigen Forschungsgelder nicht erhalten haben, lassen wir Sie aus den oben genannten auswählen. Eines gilt immer: Der Drang zum Kreischen nimmt nach der Pubertät ab. Das ist durchaus wünschenswert, solange die Frauen auch später Wege finden, sich Gehör zu verschaffen. Ganz besonders dann, wenn sie auf Männer treffen, die ihren urzeitlichen Jagd- und Reproduktionsinstinkt nicht im Griff haben. Solche Männer gibt es übrigens nicht nur in Hollywood.

