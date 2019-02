Warum die Luzerner ihr Energiegesetz guthiessen

Das Berner und Luzerner Gesetz im Vergleich

Im Hauptpunkt, der im Abstimmungskampf umstritten ist, sind das Luzerner und das Berner Gesetz in der Sache identisch. Beide sehen vor, dass jene bestehenden Bauten, die schlecht isoliert sind, nachgebessert werden müssen, sobald eine Öl- oder Gasheizung ersetzt wird. Dafür stehen in beiden Kantonen die 11 Standardlösungen der Mustervorschriften aller Kantone zur Verfügung. Eine davon muss umgesetzt werden.



Ebenfalls in beiden Kantonen wurde als zusätzliche Option der Bezug von Biogas aus Bioabfällen hinzugefügt. Der Unterschied ist, dass die Konditionen für Biogas in Luzern bereits im Gesetz geregelt sind, im Kanton Bern wird der Regierungsrat dies später in der Verordnung regeln.



Weniger umstritten ist das Verbot von Ölheizungen in Neubauten im Kanton Bern, zumal es eine Ausnahmeklausel gibt. Der Kanton Luzern kennt kein solches Verbot, aber die Anforderungen an Neubauten sind so, dass der Einbau einer Ölheizung im Neubau kaum die bevorzugte Option ist, was übrigens in der Praxis ohnehin nur noch selten der Fall ist.



In beiden Kantonen können die Gemeinden auf ihrem Gebiet beim Heizungsersatz eine Anschlusspflicht für Fernwärmenetze verfügen. Für den Präsidenten des bernischen Hauseigentümerverbands, Peter Brand, ist aber störend, dass Gemeinden im Kanton Bern auch die Nutzung eines bestimmten Energieträgers vorschreiben können.



Allerdings ist das im Kanton Bern schon heute so. Darauf verweist auch Jan Remund, Co-Präsident des Ja-Komitees. «Neu gilt dies aber auch bei reinem Heizungsersatz, nicht erst bei Neu- und Umbauten», kritisiert Brand.



In beiden Kantonen können die Gemeinden zudem strengere Vorschriften erlassen. Im Kanton Bern ist dies auf Neubauten beschränkt, im Kanton Luzern auf «bestimmte, in der Nutzungsplanung bezeichnete Gebiete». Hüben wie drüben müssen strengere kommunale Vorschriften in der Regel vom Volk einer Gemeinde genehmigt werden.



Teilweise strenger in Luzern



In einigen Punkten ist der Kanton Luzern strenger. So müssen grosse Elektroboiler nach 15 Jahren ersetzt werden (statt in 20). Laut Luzerner Gesetz muss ein Eigentümer eine Ersatzabgabe zahlen, wenn er bei einem Neubau darauf verzichtet, selber erneuerbaren Strom zu produzieren.



Für Brand ist die Abgabe allerdings «eher eine Erleichterung». Denn im Kanton Bern muss dies durch andere Massnahmen kompensiert werden. Für Remund ist die luzernische Ersatzabgabe «eine Art Ablasshandel».



Im Kanton Luzern muss bei Neubauten ein Gebäudeenergieausweis (Geak) erstellt werden, eine Energieetikette für Häuser. In Bern stand die Verpflichtung zur Debatte, bei Handänderungen einen Geak zu erstellen. Der Grosse Rat hat dies aber aus dem Gesetz gestrichen.



Für Brand ist dies «eine kosmetische Änderung». Remund hingegen wundert sich, «dass dies für den HEV nun unwichtig sein soll, nachdem er zuvor gegen die Geak-Pflicht Sturm gelaufen ist».



Ein Punkt im Berner Gesetz fehlt im luzernischen: die Pflicht, Leuchtreklamen und Schaufensterbeleuchtungen innert fünf Jahren an die gesetzlichen Vorschriften anzupassen.



Laut der kantonalen Energiedirektion hat man damit einen im Grossen Rat überwiesenen Vorstoss umgesetzt.