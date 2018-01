Von Widmer-Schlumpf zu Renaud

Zehn Jahre BDP: 2018 hätte die Partei allen Grund zum Feiern. Im Juni 2008 gründeten SVP-Dissidenten in Münsingen die Berner Sektion. Nach anfänglichen Erfolgen verflog der Reiz der neuen Kraft aber bald. Der Abstieg setzte bereits vor dem Rücktritt von BDP-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf Ende 2015 ein. Seit einiger Zeit wird der BDP bereits ihr Ende vorausgesagt. Im Gründungsort Münsingen trat sie letzten Herbst nicht einmal mehr zu den kommunalen Wahlen an. Und ausgerechnet die Lokalfernseh-Moderatorin Michelle Renaud soll der Partei künftig ein Gesicht geben. Sie will 2019 für den Nationalrat kandidieren, wie letzte Woche bekannt wurde.

«Wir wollen allen zeigen, dass es

die BDP weiterhin geben wird.»Enea Martinelli, Präsident BDP Kanton Bern

Es ist fraglich, ob die BDP 2018 wirklich feiern kann – in einem für die Zukunft der Partei entscheidenden Jahr. In den Gründungskantonen Bern, Graubünden und Glarus stehen Wahlen an. Präsident Martin Landolt will zwar von einem Schicksalsjahr nichts wissen. Von einem «wichtigen Jahr» spricht aber auch er. «Wie im Sport gilt es, die Heimspiele zu gewinnen.» Für Landolt ist primär das Abschneiden der BDP bei den bernischen Grossratswahlen von Bedeutung. «Dieses Resultat werde ich am genausten anschauen», sagt er. Bern sei ein grosser Kanton und wähle im Proporzverfahren. «Da werden wir sehen, wo wir stehen.»

Interne Differenzen

Landolt ist zuversichtlich, dass die BDP den Negativtrend stoppen kann. Zweckoptimismus? In Graubünden wackelt einer der zwei BDP-Sitze in der Regierung, die SVP macht mächtig Druck. In Glarus erhebt die SP Anspruch auf den Regierungssitz der BDP. Wenigstens hat in Bern Finanzdirektorin Beatrice Simon ihr Amt auf sicher.

Sie ist die Widmer-Schlumpf auf Kantonsebene, eines der letzten Zugpferde der Partei. Wenn Simon zurücktritt, wird es für die BDP schwierig, ihren Sitz zu verteidigen – vor allem wenn die SVP angreift. Gleiches gilt für das Ständeratsmandat von Werner Luginbühl. Der BDP mangelt es an valablen Ersatzleuten.

Hinzu kommt, dass die Partei im Kanton Bern ihr Verliererimage bisher nicht abstreifen konnte. Nach den Verlusten bei den letzten Grossrats- und Nationalratswahlen büsste sie nun auch in vielen Gemeinden Sitze ein: etwa in Bern, Biel, Köniz, Lyss oder Worb. Auch sonst hat die BDP zuletzt einen zwiespältigen Eindruck hinterlassen. Sie machte Stimmung gegen Fahrende – und überholte damit auf der rechten Seite die SVP. Das passt nicht zu einer Partei, die sich als progressive Mitte-Kraft positionieren will. Zuweilen erinnert sie sogar an eine zerstrittene Gruppe.

Das zeigt sich beim Tram von Bern nach Ostermundigen, über das im März abgestimmt wird. Unter den Ortssektionen in der Region Bern gibt es Befürworter und Gegner, selbst im Grossen Rat lieferten sich BDP-Politiker einen Disput am Rednerpult. Fragen wirft ausserdem der Fall BKW auf: Nationalrat Hans Grunder verkaufte sein Ingenieurbüro an die BKW, deren Präsident Alt-Nationalrat Urs Gasche ist. Nationalrat Lorenz Hess hingegen engagiert sich in einem Gewerbe-Komitee, das sich für fairen Wettbewerb einsetzt und die Firmenzukäufe der BKW im Dienstleistungssektor kritisiert.

Kantonalpräsident Enea Martinelli betont, dass es der Partei nicht zustehe, sich in die privaten Geschäfte ihrer Mitglieder einzumischen: «Wir sind eine Gedankenaustausch-Gemeinschaft, keine Lebensgemeinschaft.» Die Themen Tram und Fahrende seien geprägt von lokalen Emotionen. «Wenn man als Partei breit denken will, muss man auch verschiedene Meinungen zulassen.» Er räumt jedoch ein: Es sei «suboptimal», dass die BDP in der Fahrenden-Diskussion den Lead übernommen habe.

Die Kantonalpartei habe dazu aber nie Stellung bezogen. Die Verluste in den Gemeinden wiederum sind für Martinelli kein Gradmesser für die kantonalen Wahlen. «In den Gemeinden werden Köpfe gewählt, diese haben uns zum Teil gefehlt.» Positiv wertet Martinelli die Tatsache, dass sich Michelle Renaud trotz schwierigen Zeiten zur BDP bekannt hat.

Wie weiter bei neuen Verlusten?

Probleme hin oder her: Eines darf man nicht vergessen. Die BDP spielt im Kanton Bern immer noch eine wichtige Rolle. Sie sorgt im Parlament für Mehrheiten – indem sie meist mit den Bürgerlichen stimmt, ab und zu aber auch mit Mitte-links. Bei der Kürzung der Sozialhilfe setzte sich kürzlich sogar der Kompromissvorschlag der BDP im Grossen Rat durch. «Wir haben eine spezielle Verantwortung», sagt Martinelli.

Die BDP hat gemäss Martinelli aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. «Für die kantonalen Wahlen sind wir besser aufgestellt.» Die Listen sind voll, in den meisten Wahlkreisen ging man Listenverbindungen ein. Dass man vor vier Jahren darauf verzichtete, war der Hauptgrund für die Wahlniederlage. Dennoch hat sich die kantonale Parteispitze auch Gedanken über «gewisse Szenarien» gemacht, wie es Martinelli ausdrückt. «Wenn es weitere Verluste gibt, können wir nicht wie bisher weiterfahren.» Denkbar sind für ihn eine engere Zusammenarbeit mit anderen Parteien oder eine Fraktionsgemeinschaft. Von einer Fusion will er nicht sprechen. Nach den gescheiterten Diskussionen mit der CVP ist dies ein schwieriges Thema in der Partei.

Lieber tönt Martinelli die momentan «sehr gute» Stimmung» und «sehr grosse» Motivation an: «Wir wollen allen zeigen, dass es die BDP weiterhin geben wird.» (Der Bund)