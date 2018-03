«Velofahrer sind Botschafter, die Geschichten mitbringen»

Rund um die Welt in 13 Jahren

So ausgedehnt war's 2004 nicht geplant, «nur» eine Velotour nach Indien. Doch Monika Estermann und Robert Spengeler reisten weiter, zu Lande und zu Wasser, nie in der Luft.



Indien, Pakistan, China, Japan, Kanada, USA, Mexiko, Argentinien hiessen einige Stationen. Nach einem Unterbruch durchquerten sie Afrika, von wo sie Ende 2017 zurückkehrten. Die 45-jährige frühere Flight Attendant und der 54-jährige Elektroniker, die vor der Reise in Lyss wohnten, verbrauchten ihr Erspartes und nahmen unterwegs Hilfsjobs an, etwa in der Landwirtschaft.



Die Schweizer Krankenkasse gaben sie auf und schlossen eine Reisekrankenversicherung ab. Wenn sie nicht im Zelt übernachteten, leisteten sie sich ein günstiges Hostel und kauften Lebensmittel zum Selberkochen.



Jetzt berichten sie in Vorträgen von ihren Abenteuern – und wie man sie als Paar durchsteht, ohne sich zu entfremden. Die Multimediapräsentation heisst: «Der LANGsame Weg nach Hause». Viele Zuhörer trauten sich zwar einen solchen Ausbruch nicht zu, genössen es aber, davon zu träumen, sagt Estermann.



Do, 15. 3., Kirchgemeinde Paulus, Freiestr. 20, Bern / Fr, 16. 3., Ref. Kirchgemeindehaus, Frutigenstr. 22, Thun; je 19.30 Uhr. Mehr Informationen: velocos.ch