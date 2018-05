Velo fahrender Bub bei Kollision mit Auto verletzt

Der Junge war mit seinem Velo in Schönried (Gemeinde Saanen) unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern fuhr der Velofahrer auf der Alten Strasse von Schönried herkommend in Richtung Saanen, als gleichzeitig ein Auto in entgegengesetzte Richtung unterwegs war und es zum Zusammenstoss kam.

Der junge Zweiradlenker wurde dabei verletzt. Er musste zunächst durch ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom Samstag blieb die 53-jährige Autolenkerin unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. (msc/sda)