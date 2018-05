Unterirdischer Schotterabbau künftig erlaubt

Der Regierungsrat hat eine entsprechende Änderung des Bergregalgesetzes in die Vernehmlassung geschickt, wie er gestern mitteilte. Das Baugewerbe sei auf eine ausreichende Versorgung mit mineralischen Baustoffen angewiesen, schreibt er. So wird zum Beispiel für den Bahn- und Strassenbau Hartschotter benötigt. Die mineralischen Baustoffe wurden bisher ausschliesslich im Tagbau an der Oberfläche gewonnen. Laut Regierung zeichnet sich aber ab, dass insbesondere Hartschotter künftig auch im Untertagbau gewonnen werden kann. Die rechtlichen Grundlagen dafür will der Regierungsrat nun schaffen. Das Vernehmlassungsverfahren dauert bis 15. August.

Dass es bisher aufgrund des Gesetzes nicht möglich war, Steine und Erden im Untergrund abzubauen, hängt damit zusammen, dass 2003 offenbar niemand daran gedacht hatte, dies möglich zu machen, wie es im Vortrag zur Gesetzesänderung heisst. 2003 war das bestehende Bergregalgesetz erlassen worden. Diese Lücke im Gesetz soll geschlossen werden. Dabei werde der übliche Tagbau von Steinen und Erden auch in Zukunft nicht dem Regalrecht unterstellt. Dadurch werde insbesondere für den herkömmlichen Kiesabbau nach wie vor keine Konzessionspflicht geschaffen. Lediglich der Abbau von Steinen und Erden im Untergrund werde neu dem Bergregalgesetz unterstellt.

Geologische Prozesse als Urheber

Das Bergregalgesetz regelt unter anderem die Nutzung der mineralischen Rohstoffe. Als solche werden Materialien bezeichnet, die im Laufe der Erdgeschichte durch geologische Prozesse entstanden sind und sich nur über sehr lange Zeiträume neu bilden, heisst es im Vortrag.

Untergruppen von mineralischen Rohstoffen sind Energierohstoffe (Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran) und Erze. Eine weitere Untergruppe bilden Steine und Erden wie zum Beispiel Kies, Kalk und Mergel. Interessant ist die Frage nach dem Privateigentum. Steine und Erden, die im Tagbau gewonnen werden können – also zum Beispiel in einer Kiesgrube –, seien dem Privateigentum zugänglich, schreibt der Kanton. Sie unterstehen nicht dem Bergregalgesetz.

Demgegenüber könne an Steinen und Erden, die im Untertagbau gewonnen würden, kein Privateigentum bestehen. Der Untergrund stehe unter der Hoheit des Kantons. Der Untergrund beginne dort, wo er nicht mehr Bestandteil der darüber liegenden Grundstücke sei und daher eigentumsmässig nicht mehr den privatrechtlichen Grundeigentümern gehöre. (db/SDA)