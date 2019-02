Und plötzlich hat die CVP einen Grossrat

Der Bieler SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui hat entschieden, der CVP beizutreten. Er sagt, in der Schweiz mit ihrer Konkordanzpolitik gelte es, die Mitte zu stärken. Eine Rolle gespielt hat aber auch, dass die SP Hamdaoui nicht auf die Liste ihrer Nationalratskandidaten aufnahm.

Hamdaoui gab am Mittwoch auf Anfrage zu, dass dieser Umstand mitgespielt habe. An erster Stelle seiner Überlegungen stehe aber, dass es im Land der Konkordanzpolitik neben einer Linken und einer Rechten auch eine Mitte geben müsse.

Der Austritt aus der SP-Familie sei ihm schwer gefallen, erklärte Hamdaoui in einem Communiqué der CVP. «Es braucht Mut für Kompromisse in der Politik, um tragfähige Lösungen durchzubringen. Den gleichen Mut, den es braucht, um eine neue politische Heimat zu finden.» Aber die «ideologisch-sture» Haltung der Partei sei nicht mehr zeitgemäss, so Hamdaoui, der den Bieler Parti socialiste im November 2018 verlassen hat. Bisher übte er seine Mandate als Parteiloser aus.

Nun sieht er seine politische Zukunft bei den Christdemokraten. «Die CVP ist geprägt von humanistischen Werten, die mir wichtig sind», sagt Hamdaoui.

«Ich heisse Mohamed Hamdaoui bei der CVP herzlich willkommen» erklärt die neue Präsidentin der CVP Kanton Bern, Beatrice Wertli. «Hamdaoui ist ein profilierter Politiker mit humanistischen Überzeugungen.»

Der Übertritt stärkt die CVP als Mitte-Partei, die sich als trait d’union zwischen den Polen versteht – und spielt ihr auch im Vorhaben in die Füsse, nicht mehr ständig auf das «Christdemokratisch» im Namen reduziert zu werden. In zentralen Dossiers – wie Sozial- oder Ausländerpolitik, Umwelt, Gleichberechtigung – teile Mohamed Hamdaoui heute schon die CVP-Positionen, zeigt sich auch Sandra Lo Curto, Präsidentin ad interim der CVP Biel-Region, überzeugt.

Hamdaoui konnte bereits die aktiven Mitglieder der Bieler CVP kennenlernen, sein bisheriges Engagement in vielen Dossiers wird sehr geschätzt.

«Man darf einen Parteiübertritt nicht überbewerten», bemerkt Sandra Lo Curto, «es ist wie der Transfer eines guten Fussballspielers zu einem anderen Klub. Nur, dass wir dafür nicht bezahlen mussten.»

Journalist Hamdoaui sitzt auch im Bieler Stadtrat.

Ebenfalls am Mittwoch versandte die SP Kanton Bern die vier Listen der Personen, mit denen sie zu den Nationalratswahlen vom kommenden Herbst antreten will. Diese Kandidaturen will die SP an einem Parteitag vom 20 März noch bestätigen.

Auf der 24-köpfigen Liste «SP Männer» finden sich drei Seeländer: der amtierende Nationalrat Corrado Pardini aus Lyss, Grossrat Stefan Bütikofer aus Lyss und der Bieler Gemeinderat Cédric Némitz. (sda/pd)