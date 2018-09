«Ums Geld allein geht es den Lehrpersonen nicht»

Gemeinden sollen zahlen

Berufsvorbereitende Schuljahre helfen mit, dass mehr Jugendliche ins Berufsleben einsteigen können. Nun muss der Kanton Bern auf Geheiss des Grossen Rats bei diesen Angeboten zehn Millionen Franken sparen. Erziehungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) hat am Donnerstag dargelegt, wie dies geschehen soll.



Insgesamt 30 Prozent der Gehaltskosten der Lehrpersonen solcher Brückenangebote sollen künftig die Gemeinden übernehmen. Dies entspricht dem Verhältnis, das auch bei der Finanzierung der Gehälter für die Volksschullehrkräfte gilt.



Der Verband bernischer Gemeinden wehrt sich dagegen. Deren Präsident Daniel Bichsel sieht darin eine grobe Verletzung der «bewährten und über lange Zeit entwickelten und respektierten Aufgabenteilungs- und Finanzierungsregeln zwischen Kanton und Gemeinden»: «Das ist keine Sparmassnahme. Das ist eine blosse Kostenverschiebung», sagt er.



Der SVP-Grossrat ist selber Gemeindepräsident von Zollikofen. Er empfiehlt den Gemeinden, bei den Grossrätinnen und -räten ihrer Region vorstellig zu werden. Im November wird das Kantonsparlament die Gesetzesänderung beraten.



Bichsel räumt ein, dass es auch ungünstig wäre, wenn das Geld gar nicht mehr zur Verfügung stünde. Er stellte sich im Parlament auch gegen den Sparvorschlag. Es sei im Interesse der Gemeinden, wenn möglichst viele junge Menschen den Übertritt ins Berufsleben schaffen würden.



Ansonsten drohten Sozialhilfekosten, was die Gemeindekassen ebenfalls belasten würde. Seine Einwände sind grundsätzlicher Art: Seit 2002 sei der Kanton für die Brückenangebote zuständig. Seit damals verzichteten die Gemeinden zugunsten des Kantons auf entsprechende Steuergelder. «Wenn nun der Kanton den Gemeinden Kosten übertragen will, zahlen sie eigentlich zwei Mal», sagt er.



Ausländer hinken hinterher



Der Regierungsrat hatte sich im Rahmen der Spardebatte im November aber gegen den Gemeindeverband durchgesetzt. Nun setzte er den Auftrag des Grossen Rats um. Er tut dies in einer Mischvariante, wie Häsler am Donnerstag ausführte. Für das allgemeinbildende Berufsvorbereitungsjahr, früher etwa auch als «zehntes Schuljahr» bekannt, sollen die Gemeinden pro Kopf mit bezahlen.



In diesem Bereich hätten die Gemeinden via Lehrkräfte einen gewissen Einfluss auf die Zuweisungen. Bei auf Integration ausgerichteten Brückenangeboten strebt der Regierungsrat hingegen eine solidarische Finanzierung gemessen an der Wohnbevölkerung an. Damit sollen Gemeinden mit einem höheren Anteil an Flüchtlingen nicht benachteiligt werden. Die Wirtschaft könne Jugendliche kaum in eine Berufslehre aufnehmen, wenn ihnen grundlegende Kompetenzen fehlten, betonte Häsler.



Im Kanton Bern hatten 2015 rund 94 Prozent aller 25-Jährigen einen Abschluss auf Sekundarstufe II. Bei in der Schweiz geborenen Ausländern lag die Quote bei rund 84 Prozent und bei im Ausland geborenen Personen nur noch bei gut 75 Prozent.