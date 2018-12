Um das Zentrum herum

Die neue Buslinie 22 wird ab dem morgigen Fahrplanwechsel das Westside direkt mit Wabern verbinden. «Ich erhoffe mir von der neuen Buslinie auch eine Reduktion des Autoverkehrs Richtung Westside», so die zuständige Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) auf einer Extrafahrt mit Journalisten und Behörden. Da die neue Linie Bern mit Köniz verbindet, war auch der Könizer Gemeinderat Christian Burren (SVP) mit an Bord. Dank der Linie 22 werden direkte Verbindungen vom Westen Berns nach Niederwangen, Köniz und Wabern geschaffen, freute sich Burren. Er sei zudem überzeugt, dass solche Verbindungen einen «bedeutenden Beitrag» zur Entlastung des Bahnhofs Berns leisten. Angesichts der über 320'000 Pendler, die den Bahnhof Bern täglich nutzen, hörte sich dies im kleinen Bus (Diesel-Hybrid) dann doch recht optimistisch an.

Nach wie vor ist in Bern das ÖV-Netz stark auf den Hauptbahnhof ausgerichtet; die meisten Bus- oder Tramlinien führen über das Zentrum. Doch die Fixierung auf den Hauptbahnhof ist auch angesichts wachsender Pendlerstöme nicht immer sinnvoll. Für viele von ihnen bedeutet die Fahrt über den Bahnhof einen täglichen Umweg. Die Verkehrsplaner von Bernmobil konzipieren deshalb vermehrt Linien, die den Bahnhof gar nicht mehr anfahren, sogenannte tangentiale Verbindungen.

Die Direkverbindungen sind beliebt bei ÖV-Nutzern, die von Quartier zu Quartier gelangen möchten. Einige dieser Linien, namentlich die 27 und die 28 sind jedoch bekannt für ihre Verspätungen. Christoph Hofer, Angebotsplaner bei Bernmobil, gelobt diesbezüglich Besserung, sagt aber auch, dass man diese Verspätungen wohl nie ganz wegbekommen werde.

2000 potenzielle Busfahrer

Bei Ried in Niederwangen machte die Extrafahrt im fabrikneuen und frisch duftenden Bus einen Zwischenstopp. Hier entsteht bis 2026 eine möglichst nachhaltige Siedlung für 2000 Menschen. Bei Bernmobil hofft man durch ein besseres ÖV- Angebot auch diese künftigen Bewohnern von den Vorzügen des Busfahrens überzeugen zu können. Man habe mittlerweile viel Erfahrungswerte von ähnlichen Überbauungen sammeln können, so Angebotsplaner Hofer. Die neuen Busse verfügen zudem über Sensoren an den Türen, mit denen sich die Anzahl an Passagieren für die Statistik messen lässt. Der Abschnitt Niederwangen-Brünnen ist vorerst als dreijährigen Versuchsbetrieb angelegt.

Das neue Busangebot sei auch dank der «Hartnäckigkeit» der Ortsvereine zu Stande gekommen, sagt Gemeinderat Burren. Auch sie sind an der Medienfahrt vertreten. Die neue Linie sei ein wichtiger «erster Schritt» sagt Kurt Schörlin von der Arbeitsgruppe für Planungsfragen im Wangental. Schörlin ortet jedoch bereits Verbesserungspotenzial. Denn nach wie vor würden viele Pendler, etwa von Freiburg her kommend, den Umweg über den Hauptbahnhof zurücklegen, ist Schörlin überzeugt. Aus einem einfachen Grund: Im Westside halten nur die Bummler. (Der Bund)