Töfffahrer stirbt nach Sturz in Lyssach

Am Montagabend ist in Lyssach ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Zum Unfall bei der Einkaufsmeile in Lyssach kam es kurz nach 19 Uhr. Gemäss ersten Erkenntnissen kam der Mann zwischen zwei Verkehrskreiseln zu Fall und prallte in einen Begrenzungsstein am rechten Fahrbahnrand.

Der Töfffahrer wurde gemäss einer Mitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und der Kantonspolizei Bern vom Dienstag sofort von Passanten betreut, durch ein Ambulanzteam erstversorgt und anschliessend mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen. Der genaue Unfallhergang wird nun abgeklärt. (crt/sda)