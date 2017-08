Thuns «Kronjuwel» wird saniert

Banane, Engländer, Auerbacher, Flasche und Arschbombe. Auch bei wolkigem Himmel ist der Sprungturm des Thuner Strandbads beliebt. Weniger Action gibt es bei der Wasserrutsche im Nichtschwimmerbecken nebenan. Immer wieder stand die grüne Rutsche wegen mangelnder Geschwindigkeit in der Kritik.

Nun soll sie diesen Herbst endlich ersetzt werden: Die Thunerinnen und Thuner wollen nämlich ihr Strandbad aufwerten und modernisieren. Regierung und Parlament haben dafür über 17 Millionen Franken gesprochen.

So viel wird die «neue Breitrutschbahn mit separatem Landebecken» aber nicht kosten. Laut Bauplänen der Stadt ist die Wasserrutsche nur eine von zahlreichen geplanten Neuerungen. Die Gesamtsanierung sei in erster Linie nötig geworden, weil die in die Jahre gekommene Wasseraufbereitungsanlage an Spitzentagen an ihre Grenzen stosse, sagt Gemeinderat Roman Gimmel (SVP).

Gimmel ist als Vorsteher der Direktion Bildung, Sport, Kultur für den Teil Nutzung und Betrieb der Sanierung zuständig. Der Grossteil der Kosten entfalle auf einen Bereich, den die Badegäste gar nicht sehen werden, sagt er. Schon jetzt habe das «schönste Bad Europas» eine beachtliche Anziehungskraft auch für Auswärtige. Die zusätzlichen «Attraktivierungen» würden nun dafür sorgen, dass Thuns «Kronjuwel» auch in Zukunft eine überregionale Anziehungskraft behalte.

Beeindruckendes Bergpanorama

Bis zu 10'000 Besucherinnen und Besucher strömen an Rekordtagen in den «Strämu», wie die Einheimischen ihr Bad nennen. Heute sind es ein bisschen weniger. Abseits des Sprungturms liegt ein Paar um die 60 auf frisch geschnittenem Rasen. Sie seien nicht aus Thun, sondern aus Lützelflüh, sagt der braun gebrannte Mann.

Zwei bis dreimal im Jahr kämen sie in das Strandbad. Sind sie eigens wegen des 10-Meter-Turms aus dem Emmental angereist? Nein, sagt der Mann und lacht, überhaupt seien sie nicht wegen des Schwimmbads gekommen, «das haben wir auch in Lützelflüh». Als Erklärung deutet er stattdessen Richtung See und Alpen. Trotz Wolken ist das Panorama beeindruckend. Es werde einem hier schon viel geboten, sagt die Frau.

50'000 Quadratmeter umfasst die Fläche des Strandbads. Frühschwimmer können bereits um 7 Uhr morgens in die Badi. Das Angebot werde rege genutzt, versichert eine Mitarbeiterin an der Kasse. Die Stadt plant, das Becken um zwei zusätzliche Bahnen zu erweitern. Der sogenannte Affenfelsen, die Betontribüne am Schwimmbecken, wird deshalb abgebaut und durch hölzerne Liegegelegenheiten ersetzt.

Eine rund 40-jährige Thunerin sagt, sie gehe fast jeden Morgen schwimmen. Als Stammgast habe sie für 75 Franken eine Saisonkarte gelöst. Nach der Sanierung soll der Eintrittspreis jedoch leicht angehoben werden – die Stadt rechnet mit einer Erhöhung der Abopreise um zehn Franken. Die Frühschwimmerin stört das nicht. Sie sei gerne bereit, etwas mehr zu bezahlen, sagt sie.

Bei Wander-Touristen beliebt

Die meisten Besucher haben sich in der Nähe des Seeufers niedergelassen. Hier soll laut Bauplan eine komplett neue Uferpromenade entstehen, mit Stegen, Duschen und einem Floss. Jetzt wagen sich vereinzelt Badende in das 20 Grad warme Wasser.

Derweil übt sich etwas weiter hinten eine Gruppe im Stand-up-Paddeln. Ein paar von ihnen sprechen Hochdeutsch, womöglich machen sie am Thunersee Urlaub. Das Bad sei bei Touristen beliebt, sagt Roger Friedli, Geschäftsleiter von Thun-Thunersee Tourismus. Vor allem für regionale Anbieter von Ferienwohnungen oder kleinere Hotelbesitzer sei die Anlage ein «wichtiger Pluspunkt». Denn im Gegensatz zu grossen Hotels verfügen sie meistens über keinen eigenen Wellness-Bereich.

Ferienwohnungen seien vor allem bei deutschen und holländischen Wandertouristen beliebt. Auch Chinesen kämen nach Thun – sie hätten aber keine Zeit zum Baden. (Der Bund)