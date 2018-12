Thuner Gymnasium Seefeld soll zur Primarschule werden

Die Stadt Thun will vom Kanton Bern die Schulräumlichkeiten des Gymnasiums im Seefeldquartier kaufen. In einem Teil der Gebäude möchte die Stadt eine Primarschule unterbringen.

Die Villa Lüthi und die Villa Sequin, die sich beide für den Schulbetrieb nicht eignen, sind vom Kauf ausgenommen, wie die Stadt Thun am Montag mitteilte. Die beiden Villen sind Zeitzeugen der Entstehung des Quartiers. Ursprünglich hätte aus dem Seefeld ein touristisches Quartier entstehen sollen, doch mit dem Ersten Weltkrieg endete für Thun die Blütezeit als Tourismusort für die«Haute Volée» Europas. Das Seefeld wurde stattdessen zu einem Villenquartier mit grosszügigen Gärten. Auch das staatliche Lehrerseminar wurde dort errichtet.

Einst Seminar, dann Gymnasium

Nach Umstrukturierungen im Bildungswesen zog der «Semer» aus und die Schulanlage wurde zum Gymnasium Thun-Seefeld. Nun steht für 2025 eine weitere Veränderung bevor. Die gymnasiale Ausbildung in Thun soll am Standort Schadau konzentriert werden. Die Stadt Thun verhandelt seit einiger Zeit bereits mit dem Kanton, um die Schulgebäude im Seefeld übernehmen zu können.

Nun möchte die Stadt den geplanten Kauf zu einem Abschluss führen, wie sie in ihrer Mitteilung schreibt. Nach dem Auszug des Gymnasiums soll die Liegenschaft saniert und ab 2028 als Primarschulhaus zur Verfügung stehen. Vis à vis der Primarschule plant die Stadt einen Doppelkindergarten.

Desolates Provisorium

Die Schule im Seefeldquartier war jahrelang in einem desolaten Provisorium untergebracht. Erst nachdem Eltern und Lehrkräfte mehrmals bei den Behörden Alarm geschlagen hatten, weil sie befürchtete, dass Schimmel und Asbestfasern die Gesundheit von Schülern und Lehrern schädigen könnte, wurde die Stadt aktiv.

Bezüglich der Schadstoffe gab ein Gutachten Entwarnung, doch die Baracke war auch sonst baufällig. Die Aussenverkleidung blätterte ab, die Fenster waren undicht und die Sperrholztüren abgewittert. Im Innern der Baracke war es düster und für Lehrer und Schüler gab es nur eine einzige Toilette.

Im vergangenen Sommer wurde die Baracke abgerissen. Aktuell sind die Kindergartenklasse an der Schubertstrasse untergebracht. Die Primarstufe ist in einem Modulbau an der Schubertstrasse untergebracht. Dieser Bau dient als Übergangslösung bis die neue Primarschule bereit ist.

Bis Ende der Legislatur 2019-2022 möchte die Stadt Thun Klarheit zur Bauplanung haben. (crt/sda)