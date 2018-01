Sturm «fällt» Weihnachtsbaum auf Berns Bahnhofplatz

Der Wintersturm «Burglind» wütet derzeit im Kanton Bern und hat auch die Bundesstadt getroffen. Der Weihnachtsbaum auf dem Berner Bahnhofplatz wurde vom Wind umgeknickt und liegt nun auf dem Boden, wie ein «Bund»-Reporter vor Ort berichtet. Die Spitze der 13 Meter hohen und 2.4 Tonnen schweren Rottanne aus Schwarzenburg erreicht beinahe die verkehrsreiche Strasse. Scherben zertrümmerter Weihnachtskugeln sind über den Platz verstreut.

Der Weihnachtsbaum hätte sowieso am 3. Januar abgebrochen werden sollen. Dass Sturmwind Burglind die Arbeit übernimmt, war allerdings nicht vorgesehen. «Der Sturm ist uns zuvorgekommen», sagt Peter Kuhn von Stadtgrün Bern. Jetzt werde man den Baum abschmücken, zerkleinern und abführen. In der Energiezentrale Forsthaus wird er in Strom und Wärme umgewandelt.

Um 10.30 Uhr wurde die robuste Tanne umgeweht, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Bern bestätigte. Verletzt wurde niemand. Denn Polizei und Strasseninspektorat hatten schon zuvor die Schräglage des Baums erkannt und den Platz grossräumig abgesperrt. «Den Fallbereich haben wir nur wenige Minuten vor dem Zwischenfall eingezäunt», sagt Peter Kuhn. «Das haben wir zum Glück perfekt eingeschätzt.»

Die Tanne wurde Ende November auf Initiative der Stadt und der Vereinigung «Idée Bern» aufgebaut und mit zahlreichen Lichtern sowie Weihnachtskugeln herausgeputzt. Die Kosten dafür betrugen rund 38 000 Franken. Der Baum war zuvor aus Schwarzenburg hertransportiert worden.

Bahnstrecke unterbrochen



Ein umgestürzter Baum sorgte zudem für einen Unterbruch auf der Bahnstrecke zwischen Flamatt FR und Laupen BE. Das teilte Railinfo mit. Auch Reisende zwischen Huttwil BE und Wolhusen LU brauchen Geduld: Zwischen Zell LU und Gettnau LU müssen sie auf einen Bus umsteigen, wie die BLS mitteilte.

Die Schifffahrt auf dem Thunersee wurde wegen der starken Sturmwinde eingestellt. Frühestens am Donnerstag sollen wieder Schiffe verkehren.

In Mamishaus (Gemeinde Schwarzenburg BE) und in Gerzensee BE ragten am frühen Morgen Bäume auf die Strasse, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. In Reutigen im Berner Oberland befanden sich Holzteile auf der Strasse.

In Münsingen BE stürzte ein Baum auf den Gehweg an der Giesse, wie ein Leserfoto auf dem Webportal der «Berner Zeitung» zeigt. Beim Landi-Gebäude in Steffisburg BE musste die Feuerwehr das Dach sichern. Der Wind hatte Ziegel heruntergeweht. Meteorologen erwarten im Verlauf des Vormittags die stärksten Windböen. Im Flachland muss laut dem Wetterdienst MeteoNews mit Böenspitzen von 90 bis 130 km/h gerechnet werden, in exponierten Lagen sind es bis 150 km/h.

14.000 BKW-Kunden ohne Strom



Laut einer Mitteilung der BKW sind im Kanton zudem Stromausfälle zu verzeichnen. Insgesamt sind oder waren ungefähr 14’000 Kunden zeitweise von den Unterbrüchen betroffen. Zurzeit könne nicht gesagt werden, bis wann die Störungen anhalten würden. Die Netzspezialisten der BKW arbeiteten mit Hochdruck daran, die Störungen zu beheben.

Feuerwehr im Einsatz



Bei der Kantonspolizei Bern gingen rund 250 Unwettermeldungen ein. Zumeist ging es um umgestürzte Bäume und andere Schäden durch Sturmwinde, wie die Polizei twitterte. Meldungen über Verletzte liegen ihr bislang nicht vor. Zahlreiche Orts- und Regionalfeuerwehren stehen im Einsatz.

Die stärkste Windböe wurde mit 171 Kilometer pro Stunde auf dem Bantiger bei Bern gemessen. Besonders heftige Sturmwinde gab es auch in Mühleberg, Thierachern, Courtelary, Koppigen und Niederscherli.

