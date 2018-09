Steiniger Weg zum Frieden

Sie lassen auf Gipfeln und an lauschigen Plätzchen Friedensfahnen flattern. Und am Freitagabend laden sie auf den Berner Waisenhausplatz zur «grossen» Kundgebung. Hinter diesen Aktivitäten steht der Verein Friedenskraft. Er ist diesen Frühling in Bern gegründet worden – im Anschluss an den Ostermarsch –, zählt etwas über 100 Mitglieder und fünfmal so viele Sympathisanten. Sein Ziel: den Menschen bewusst machen, dass in der Charta der Vereinten Nationen (UNO) die Androhung und Anwendung von Gewalt zwischen Staaten untersagt ist. Dieser Grundsatz drohe in Vergessenheit zu geraten: «Selbst leise Proteste sind selten geworden», heisst es auf der Homepage.

Der Verein will da Gegensteuer geben. «Das Thema Frieden soll wieder salonfähiger werden», sagt Vorstandsmitglied Sandro Meier. Er ist Mitte 30, hat einen Uniabschluss in Betriebswirtschaft, war im Finanzsektor tätig und hatte im Detailhandel eine leitende Stellung inne. Irgendwann habe er gemerkt, sagt er, dass er sich «nicht primär für die Profitsteigerung und das Wachstum von Unternehmen» einsetzen wolle.

Stattdessen will er den «notwendigen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben». Meier, der sich als Finanzmarktaussteiger bezeichnet und in Bern lebt, lässt sich zurzeit zum Bergführer ausbilden. Er engagierte sich für die Vollgeldinitiative. Für die Konzernverantwortungsinitiative will er sich ins Zeug legen, so wie für alles, was «direkt oder indirekt» der Friedensförderung dient.

Warum ausgerechnet Ganser?

Meier ist zuständig für die Wanderaktion. Mittlerweile wehen weit über hundert Fahnen im Wind, auf dem Gantrisch oder bei der Blümlisalp­hütte, die meisten im Kanton Bern. Interessierte sollen sich auf Wanderungen austauschen und erfahren, «dass der Wunsch nach Frieden ein mehrheitsfähiges Anliegen ist».

Das klingt schön und gut. An der Kundgebung wird aber ausgerechnet Daniele Ganser auftreten. Der Basler Historiker ist umstritten. Sein Name taucht im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien auf . Auf Videoplattformen wie jener von Ken Jebsen – bei Anhängern solcher Theorien ist sie sehr beliebt – ist er gern gesehener Gast. Gansers Themen: illegale Kriege, US-Imperialismus, die Nato – und die Anschläge auf das World Trade Center (WTC) in New York. Er wehrt sich vehement gegen den Vorwurf, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Er stelle bloss Fragen, sagt er.

Also warum gerade Ganser? Vorstandsmitglied Christoph Pfluger aus Solothurn, Herausgeber des Magazins «Zeitpunkt», sagt, relevant sei dessen grundlegende Botschaft zum Gewaltverbot der UNO. Er bedaure, dass man ihm mit vorgefassten Meinungen begegne. Und Co-Präsident Paul Steinmann, Augenarzt in Worb, sagt, der Verein distanziere sich «in aller Form von jeglichen Verschwörungstheorien». Interessant seien aber Gansers Ansichten über die Auswirkungen von Gewalt auf die Psyche sowie die Tatsache, dass er Wege zum Ausstieg aus der Gewaltspirale suche. «Über die Anschläge vom 11. September wollen wir an der Kundgebung nichts hören.»

Knackpunkt Syrien

Josef Lang, Ex-Nationalrat, Historiker und Vorstandsmitglied der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), der grössten Friedensorganisation der Schweiz, sagt zunächst, jede Aktion für den Frieden sei begrüssenswert. Er schiebt jedoch ein grosses Aber nach und benennt ein inhaltliches Problem – Syrien. Für ihn liegt dort die zentrale Frage für Friedensbewegte: Wird Machthaber Assad als das Hauptproblem betrachtet oder eben nicht? Beim Verein Friedenskraft sieht er Anhaltspunkte für Letzteres. Die Gefahr bestehe, sagt Lang, dass dadurch das Assad-Regime verharmlost werde. Sein Urteil begründet er mit Aussagen in einem Artikel, der im «Zeitpunkt» erschienen ist .

Informationen, die man über unmittelbare Kanäle aus Syrien erhalte, kontrastierten dauernd mit dem, «was man aus den Medien kennt», sagt «Zeitpunkt»-Herausgeber Christoph Pfluger. Für das Assad-Regime würde er die Hand ebenfalls nicht ins Feuer legen. «Aber die Interventionen haben die Situation nur schlimmer gemacht.» Pfluger findet es nicht richtig, das Friedensengagement bloss aufgrund der Syrien-Frage zu bewerten.

Dass die Vorstandsmitglieder von Friedenskraft die Nato und die USA kritisch betrachten, ist unüberhörbar. Ebenso, dass sie von der Berichterstattung der sogenannten Mainstream-Medien nicht viel halten. «Das Misstrauen ist berechtigt», sagt Pfluger. Ähnlich klingt es bei Sandro Meier. Mit Blick auf das UNO-Gewaltverbot pocht er auf «strikte Neutralität». Zu Syrien sagt er: «Wir sind für Gewaltlosigkeit. Punkt.» Es sei niemals zielführend, auf Gewalt mit Gegengewalt zu reagieren. Dabei spiele es keine Rolle, was vorher war.

Den etablierten Medien wird nicht bloss misstraut, es werden Alternativen ins Spiel gebracht, so etwa der Video-Kanal von Ken Jebson, wo Christoph Pfluger selber schon einen Auftritt hatte, oder das «Forschungsprojekt Swiss Propaganda». Aber spätestens hier beginnt die trübe Zone. Denn bei «Swiss Propaganda» ist nicht klar, wer dahinter steckt. Thematisiert werden Vorwürfe von Propaganda zugunsten eines transatlantischen Netzwerks. Und auch hier geht es um die angebliche Unterdrückung der Wahrheit über die Anschläge vom 11. September 2001. Die Einladung von Daniele Ganser als Referent passt plötzlich ins Bild.

«Es geht bei unserer Kundgebung aber gar nicht konkret um Syrien», sagt Co-Präsident Paul Steinmann. Er wehrt sich gegen eine Schubladisierung. Es gehe «prinzipiell um Werte für den Frieden, Werte für ein friedliches Miteinander». Er fragt, warum es nicht möglich sei, unvoreingenommen über diese neue Friedensbewegung zu berichten und über die Menschen, die bereit seien, ein Zeichen zu setzen. Das Bild, das seinen Whatsapp-Kontakt schmückt, besteht aus Begriffen, die um das Wort Gewaltlosigkeit gruppiert sind: Mitgefühl, Fürsorglichkeit, Achtsamkeit, Bescheidenheit, Gemeinwohl.

Fahne beim «Lieblingsbänkli»

Einer, der sich für den Verein Friedenskraft engagiert, ist der Berner Bergführer Walter Josi. Auf der Homepage ist er in einem Video zu sehen, wie er bei seinem «Lieblingsbänkli» am Aarehang eine Fahne aufgestellt hat. «Weil die Welt voller Konflikte ist», hört man ihn sagen. Vor einigen Wochen unternahm er mit einem Dutzend Leuten eine Wanderung ins Bächlital, wo sie eine Friedensfahne mit einem Steinmann verankerten und Friedenslieder sangen. Das Heft, das bei der Fahne in einer Gamelle aufbewahrt wird, sei schon zu einem Drittel voll mit Einträgen, schreibt er später in einer E-Mail an die Teilnehmenden. Die Texte läsen sich wie eine Anleitung zum Glücklichsein.

Und Syrien? Das Assad-Regime sei furchtbar, sagt Josi. Die Situation dort sei überhaupt furchtbar. Es dürfe nichts verharmlost werden, weder Assad noch irgendjemand. Auch «wir Schweizer» seien involviert, sagt er und spricht die Schweizer Handgranaten an, die in Syrien aufgetaucht sind. «Man kann wegschauen – oder wenigstens versuchen, die Vision des Friedens sichtbar zu machen», sagt er. Jeder und jede müsse bei sich selber anfangen – auf allen Ebenen. «Dieser Vision kann man ein Gesicht geben», sagt er. «Das ist die Botschaft unserer Aktion.» (Der Bund)