Stabwechsel in Frutigen

Stabwechsel im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental: Nach 21 Jahren hat Regierungsstatthalter Christian Rubin sein Amt am Donnerstag der 41-jährigen Ariane Nottaris übergeben.

Regierungsrat Christoph Neuhaus würdigte die Verdienste Rubins. Ihm sei es gelungen, die unterschiedlichen Kulturen im Niedersimmental und im Kandertal zu einer Verwaltungseinheit zusammenzuführen. Immer wieder habe Rubin sein Talent als geschickter Vermittler zwischen Behörden und Bürgern unter Beweis gestellt.

Auch als «Katastrophenmanager» war Rubin gefragt. In Erinnerung bleiben vor allem die heftigen Unwetter von 2005 und 2011 sowie der Lawinenwinter 1999. Zu den positiven Ereignissen in seiner Amtszeit werden die Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels und das 100-Jahr-Jubiläum der Niesenbahn gezählt, wie der Kanton Bern mitteilte.

Rubins Nachfolgerin Ariane Nottaris tritt ihr Amt am 1. Januar an. Sie ist seit 2008 Stellvertreterin des Regierungsstatthalters und gehört wie Rubin der SVP an. Im vergangenen Mai wurde sie in stiller Wahl zur neuen Statthalterin bestimmt. (cüt/sda)