Spital-Neubau in Burgdorf eröffnet

Der Neubau sei durch Anleihen am Finanzmarkt und ohne Kantonsgelder finanziert worden, teilte die Spital Emmental AG am Donnerstag mit. Am Wochenende kann die Bevölkerung das neue Bettenhaus besichtigen. Insgesamt kostete die Erneuerung des Spitals Burgdorf 111 Millionen Franken. Das zum Projekt gehörende neue Parkhaus war bereits 2015 eröffnet worden.

Mit dem Bettenhaus in Burgdorf wird die Kapazität an Spitalbetten von 1,4 auf 1,8 Betten pro 1000 Einwohner erhöht. Der Durchschnitt im Kanton Bern liegt bei 2,5 Betten pro 1000 Einwohner. Mit dem Ausbau schaffe das Spital Emmental «Raum für nachgewiesenen Mehrbedarf an wohnortsnahen Spitalleistungen», heisst es im Communiqué weiter.

Im alten Bettenhaus entstehen bis 2019 36 Psychiatrie-Pflegeplätze. Das Spital Emmental betreibt zwei Standorte in Burgdorf und in Langnau und verfügt über rund 750 Vollzeitstellen. 2016 wurden stationär rund 9600 Patienten und ambulant rund 52'000 Patienten behandelt. (bu/sda)