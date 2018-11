Spital Biel wird neu gebaut

Ein Neubau an besserer Lage statt einer Sanierung: So sieht die Zukunft des Spitalzentrums Biel aus, wie der Kanton Bern und die Spitalbetreiberin am Donnerstag in einem gemeinsamen Communiqué bekannt gaben. Eine Machbarkeitsstudie habe gezeigt, dass ein Neubau auf einer gut erschlossenen «grünen Wiese» besser sei als die bislang geplante Teilsanierung der bestehenden Gebäudestrukturen inmitten eines Wohnquartiers.

Seit Ende 2017 ruht das vor rund zehn Jahren lancierte, im Mai 2016 bewilligte Bauprojekt zur Gesamterneuerung des Spitalzentrums. Der Grund: Es wurden neue Optionen evaluiert. Im ersten Halbjahr 2018 führte das Unternehmen eine Machbarkeitsstudie durch, dies mit dem Ziel, nebst alternativen Standorten die Nachhaltigkeit und Finanzierbarkeit eines Neubaus zu prüfen.

Auch ohne Standortentscheid sei das Fazit nun klar, heisst es in der Medienmitteilung vom Donnerstag: Einem modernen Neubau an verkehrstechnisch gut erschlossener Lage sei «eindeutig der Vorzug zu geben» im Vergleich zu einer baulichen Teilsanierung im schwer zugänglichen Beaumont-Quartier.

Sanierung «keine valable Option mehr»

Im Falle einer Realisation des ursprünglichen Projekts im Umfang von insgesamt 125 Millionen Franken würden die baulichen Massnahmen nur einen Teil des aktuellen Sanierungsbedarfs decken, heisst es in der Mitteilung weiter. Inzwischen stehe bereits zusätzlich eine auf einen dreistelligen Millionenbetrag veranschlagte Sanierung des Behandlungstrakts Süd mit teuren akutmedizinischen Plattformen an.

Vor dem Hintergrund der rasanten Veränderungen der Medizin gilt es zudem, in der Bausubstanz grösstmögliche Flexibilität zu gewährleisten – eine Anforderung, der die bestehenden Gebäudestrukturen auf beengtem Raum nicht mehr genügen können. Auch könne am aktuellen Standort mitten in einem Wohnquartier keine verträgliche Verkehrslösung realisiert werden, welche «die zunehmende Ambulantisierung der Medizin in der erforderlichen Weise berücksichtige».

Spitalneubau: Tempo gefragt

Die Spitalzentrum Biel AG ist laut der Mitteilung entschlossen, das – als Vorprojekt bereits lancierte – Bauvorhaben Spitalneubau mit hohem Tempo zu realisieren. Die Finanzierung des Neubaus wird vom Zentrumsspital durch Eigenmittel und Anleihen sichergestellt. Wichtiger Teil des Finanzierungsplans ist auch der bis dato weitgehend ungenutzte, bereits Ende 2011 vom Berner Kantonsparlament gesprochene Projektkredit von 84,7 Millionen Franken für die bauliche Gesamterneuerung des Spitals.

GEF unterstützt Neubauentscheid

Die kanntonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) unterstützt laut Mitteilung den «zukunftsweisenden» den Entscheid des Spitalzentrums. Der nun geplante Neubau sei «eine wichtige Investition mit Blick auf die Zukunft der Spitallandschaft des Kantons Bern», wird GEF-Vorsteher Pierre Alain Schnegg im Communiqué zitiert.

Die GEF befürwortet denn auch eine rasche Umwidmung des vom Grossen Rat für die Gesamterneuerung gesprochenen Kredits von 84,7 Millionen Franken zugunsten des Neubauprojekts. Ein entsprechender Antrag, der den politischen Gremien 2019 vorgelegt werden soll, sei «initiiert». (SDA/pd)