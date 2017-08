Herr Gruner, was kann man heute zum Steinschlag am Gelmersee sagen?

Das war kein Steinschlag, sondern ein veritabler Felssturz.

Was ist der Unterschied?

Wenn mehr als 100 Kubikmeter Gestein herunterkommen, ist es ein Felssturz. Das war hier der Fall. Zudem fielen Blöcke von der Grösse eines Autos herunter. Auf etwa 200 Meter Höhe löste sich eine 30 Meter hohe und 2 bis 3 Meter breite Felsschwarte vom Sockel her von der Wand. Zuerst brachen die untersten Blöcke ab. Die oberen rutschten nach. Im Fall prallten sie mehrmals an die fast senkrechte Wand. Dabei splitterten jeweils Hunderte Stücke ab. Diese Splitter schlugen wiederum mehrmals auf und beschleunigten sich zu rasend schnellen Geschossen. So etwas habe ich selten gesehen. Zum Teil zerrissen die Splitter den Leuten die Rucksäcke. Die Verletzten hatten wahnsinniges Glück und befanden sich vermutlich am Rand.

Sie haben das Gebiet überwacht. Warum haben Sie den Felssturz vom Sonntag nicht vorausgesehen?

Der Sturz ereignete sich an einer riesigen Felswand, die etwa 500 Meter lang und 300 Meter hoch ist. Ich habe am Sonntag Fotos gemacht und die Stelle mit älteren Fotos von 2014 und 2008 verglichen. Es gibt darauf nichts zu sehen, das auf eine Instabilität hinweist. Ich bin überzeugt, dass man das Ereignis auch am Freitag nicht hätte voraussagen können, wenn man die Felswand mit dem Helikopter kontrolliert hätte.

Warum ist der Fels also abgestürzt?

Ich vermute, dass der starke Regen vom Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag der Auslöser war. Am Sonntagmorgen war es sehr kühl. Auf der Höhe des Sees zeigte das Thermometer fünf Grad. Weiter oben war es vermutlich gefroren. Beim Regen ist Wasser in eine feine Felsspalte geflossen, die man vom Helikopter aus nicht sehen konnte. Das Wasser erzeugte einen Druck auf den Fels. Als es gefror, dehnte es sich aus. Dann taute das Eis, das Wasser floss ab und der Stein wurde instabil. An der Felswand gibt es eine saubere Abtrennungsfläche, die darauf hindeutet, dass viel Wasser abgeflossen ist.

Hätte man den Weg nach dem Regen vorsorglich schliessen müssen?

Das war nicht der erste Regen in diesem Sommer, und es gab manchen Sommer mit starken Gewittern. Seit ich das Gebiet am Gelmersee betreue, gab es im Sommer noch nie einen grossen unerwarteten Felssturz. Gewitter sind eher ein Risiko für Murgänge. Sie können einen Bach in einen Schlammstrom mit viel Geschiebe verwandeln.

Wie wird das Gebiet normalerweise überwacht?

Alle fünf Jahre kontrolliere ich die Wände rund um den See vom Helikopter aus. Ich schaue, ob sich seit der letzten Kontrolle etwas verändert hat. Dort wo etwas auf eine Instabilität hinweist, wird die Stelle von Bergführern gereinigt. Sie seilen sich zu der Stelle ab und rollen die Steine kontrolliert die Wand hinunter. Zudem gibt es verschiedene Stellen, die wir zwei bis dreimal pro Jahr per Laser messen oder durch Bergführer messen lassen. Wir protokollieren die Bewegungen. Wenn sich diese beschleunigen, sperren wir den Weg, so wie letztes Jahr an der Nordostseite des Sees. Im September stürzten dort 10'000 Kubikmeter Fels herunter. Das hatten wir aber vorausgesehen.

Was geschieht nun?

Die Bergführer reinigen die Wand. Sie tragen alles ab, was noch locker herumliegt. Gleichzeitig kontrollieren sie, ob durch den Aufprall der Felsen andere Stellen instabil geworden sind. Am Sonntag haben wir bereits Stellen entdeckt, die genauer angeschaut werden müssen. Die Messstationen auf der Süd- und Nordostseite des Sees werden nochmals überprüft, um sicher zu sein, dass alles stabil ist.

«Die zunehmende Wärme fördert die Stabilität des Felsen.»



Muss man auch dort mit Spalten rechnen, die man nicht gesehen hat und die den Fels nach starkem Regen instabil werden lassen?

Grundsätzlich nein. Felsstürze aufgrund von grossen Regenfällen sind sehr selten. 2005 gab es grosse Unwetter. Durch die Unwetter wurden 5000 Rutschungen, aber nur 12 Felsstürze ausgelöst. Felsstürze ereignen sich eher im Frühling durch Frost und Tauwasser. Aber auch mit viel Erfahrung und Wissen können wir Menschen den Fels und die Natur nicht restlos verstehen und kontrollieren. Ein kleines Risiko gibt es immer. Da muss man demütig sein.

Der Sommer war heuer sehr heiss und sehr nass. Hat dies die Situation verschärft?

Nein, da der Gelmersee nicht im Gebiet des Permafrosts liegt. Hier fördert die Wärme eher die Stabilität des Felsen. Hingegen ist die Kälte Gift für den Fels. In der Kälte zieht sich der Stein zusammen. Dadurch entstehen Risse und Klüfte im Fels.

Dann wirkt sich der Klimawandel am Ende positiv auf die Alpen aus?

In den tieferen Gebieten, wo sich die Menschen bewegen, sorgt die zunehmende Wärme für eine Beruhigung im Fels. Es wird in Zukunft weniger richtig kalte Winter und im Frühling weniger Felsstürze geben. Im Hochgebirge allerdings, wo der Permafrost schmilzt, werden die Berge bröckeliger. Aber davon ist die Infrastruktur der Menschen weniger stark betroffen. Ein Fels fällt dort vielleicht auf einen Wanderweg, aber nicht auf eine Strasse. Trotzdem muss man daran denken, dass die Natur keine sichere Sache ist. Wir Menschen werden sie nie im Griff haben. (Der Bund)