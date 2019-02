Sitzbänke sollen Thun attraktiver machen

Die Stadt Thun lanciert eine Aktion zur Attraktivierung der Innenstadt. Zusammen mit der Innenstadt-Genossenschaft (IGT) wird sie diesen Sommer die Fussgängerzone mit 30 zusätzlichen Sitzbänken ergänzen.

Mit der Aktion «Thun nimmt Platz» solle die Attraktivität der Innenstadt für alle erhöht werden, hiess es an einer Medienorientierung am Dienstag in Thun. Die Bevölkerung kann ihren Anteil zum Gelingen der Aktion beisteuern.

Denn die 30 Sitzbank-Rohlinge aus Holz warten darauf, von kreativen Menschen bemalt zu werden. Privatpersonen, Vereine und Unternehmen aus Thun können sich bis Ende Februar bewerben.

Die Bänke können nicht nur bemalt, sondern auch zugesägt oder ergänzt werden - zum Beispiel mit zusätzlichen Objekten wie Fächern und Deko-Elementen. Eine Jury wird die 30 besten Ideen auswählen. (crt/sda)