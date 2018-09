Schwerer Verkehrsunfall bei Rubigen sorgt für kilometerlangen Stau

Am Dienstagnachmmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall nach Rubigen in Fahrtrichtung Thun, wie Sarah Wahlen, Sprecherin der Berner Kantonspolizei, eine Meldung der «Berner Zeitung» bestätigte. Nähere Angaben will die Polizei im Verlauf des Nachmittags bekannt geben.

Gemäss Verkehrsinformationen betrug der Stau gegen 16.45 Uhr rund zehn Kilometer. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mitten im Feierabendverkehr mit rund zwei Stunden Wartezeit rechnen. Auch auf den umliegenden Hauptstrassen via Münsingen oder Kehrsatz ist kein Durchkommen mehr, dort staut sich der Verkehr ebenfalls. (crt/sda)