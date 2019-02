Schweiz hinkt Westeuropa bei der Eheöffnung hinterher

Die Niederlande waren 2001 das erste von heute weltweit 23 Ländern, welche die Ehe geöffnet haben. Die Schweiz, Italien und Liechtenstein sind die letzten westeuropäischen Staaten ohne Eheöffnung. Die anderen Nachbarn der Schweiz haben inzwischen die Ehe geöffnet: Frankreich 2013, Deutschland 2017 und Österreich 2019. Studien zeigen, dass die Eheöffnung einen positiven Einfluss auf die gesellschaftliche Anerkennung von Homosexuellen hat und ihre Gesundheit erhöht. Gemäss einer Tamedia-Umfrage vom Dezember 2017 befürworten 72 Prozent des Stimmvolks die Eheöffnung. Bei der SVP liegt die Zustimmung bei 56 Prozent.

Die 2013 von den Grünliberalen rund um die Berner Nationalrätin Kathrin Bertschy eingereichte parlamentarische Initiative «Ehe für alle» fordert, dass alle Paare heiraten oder eine eingetragene Partnerschaft eingehen können. Die Rechtskommissionen von National- und Ständerat unterstützen das Vorhaben. Die Revision solle aber nicht in einer, sondern in mehreren Etappen erfolgen, wie die nationalrätliche Rechtskommission entschied. Damit will sie vermeiden, dass einzelne heikle Bereiche, wie etwa die Hinterlassenenrenten oder der Zugang zur Fortpflanzungsmedizin, die ganze Vorlage zum Scheitern bringen. Die Kommission wird morgen Donnerstag an ihrer Sitzung eine «Kernvorlage» für die Öffnung der Ehe beraten, welche die Verwaltung ausgearbeitet hat. Diese soll die wesentlichen Elemente zur Eheöffnung im Zivilrecht regeln inklusive Bürgerrecht und Zugang zur Adoption.

«Ehe zweiter Klasse»

Menschen heiraten, «um ihre Lebensgemeinschaft auf eine dauerhafte Basis zu stellen, sich gegenseitig finanziell abzusichern und gegenüber der Gesellschaft ihre Verbundenheit auszudrücken», wie in der Begründung der Initiative steht. Einem Teil der Gesellschaft in der Schweiz würden diese Rechte jedoch verweigert. Ihnen stehe eine «Ehe zweiter Klasse in Form der eingetragenen Partnerschaft zur Verfügung». Diese «Deklassierung aufgrund biologischer Unterschiede» sei mit einem modernen Rechtsstaat unvereinbar.

Strittig ist die Adoptionsfrage. Die Initianten schreiben, dass die Bestimmung den Gesetzgeber nicht verpflichte, homosexuellen Paaren die Adoption zu ermöglichen. Das Bundesamt für Justiz (BJ) widerspricht in einem Bericht: Homosexuelle Paare erhielten mit der «Ehe für alle» automatisch das Recht, fremde Kinder zu adoptieren. Auch die Berner Rechtsprofessorin Judith Wyttenbach meint, dass mit einer neuen Verfassungsbestimmung zur «Ehe für alle» die Rechtswirkungen der Ehe, die auf gesetzlicher Ebene festgelegt sind, «grundsätzlich für hetero- und homosexuelle Paare dieselben sein sollten».

In der Rechtskommission gibt es aber auch Widerstand. Für die Berner SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler ist die Eheöffnung «unnötig, da es bereits die eingetragene Partnerschaft gibt». Der Hintergedanke der Initianten sei es, dass Homosexuelle Kinder adoptieren dürften. Aber die Natur sei so eingerichtet, «dass ein Kind Anrecht auf einen Vater und eine Mutter hat».

Maria von Känel, Geschäftsführerin des Dachverbands Regenbogenfamilien, sagt, dass die «Ehe für alle» wichtig sei, damit Kinder in Regenbogenfamilien schon ab Geburt abgesichert sind. Aber auch kinderlose eingetragene Partner sind benachteiligt. Stirbt der Ehemann einer kinderlosen heterosexuellen Frau, kriegt sie eine Witwenrente. Stirbt die eingetragene Partnerin einer kinderlosen Lesbe, kriegt sie nichts. Eine «Witwerrente» kriegt sie nur, wenn sie minderjährige Kinder hat. Von Känel sagt, dies verstosse gegen das Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung, «weil es keinen sachlichen Grund für eine Ungleichbehandlung gibt».

Am Valentinstag (Donnerstag) fordern Regenbogenfamilien auf dem Bundesplatz die «Ehe für alle». (gef) (Der Bund)