Schuldspruch für Skifahrer

Ein junger Oberländer Skifahrer ist schuld daran, dass es vor einem Jahr auf den Skipisten von Mürren zu einer heftigen Kollision zwischen ihm und einem siebenjährigen Mädchen kam. Das hat nach einem Oberländer Staatsanwalt nun auch eine Thuner Einzelrichterin entschieden.

Julia Eggli, ausserordentliche Gerichtspräsidentin am Regionalgericht Oberland, sprach den heute 21-Jährigen am Freitagabend der fahrlässigen einfachen Körperverletzung schuldig. Damit bleibt es beim Schuldspruch, den ein Staatsanwalt bereits im August 2018 ausgesprochen hatte.

Der junge Oberländer hatte den Strafbefehl vor Gericht angefochten, weshalb es am Freitag in Thun zum eintägigen Prozess kam. Die Richterin bestätigte auch die vom Staatsanwalt verhängte bedingte Geldstrafe gegen den jungen Mann und erhöhte sie noch leicht. Dazu kommen nun weitere Verfahrenskosten und die Zahlung von Schadenersatz. Der junge Oberländer, ein sehr guter Skifahrer, prallte am 28. Januar 2018 auf einer schwarzen Skipiste unweit der Schilthorn-Bergbahnstation Birg gegen das Mädchen aus der Westschweiz. Der Unfall ereignete sich beim Übergang der schwarzen in die blaue Piste, die durch das sogenannte Engital führt.

Wie Zeugen berichteten, flog das Mädchen nach dem Zusammenprall meterweit durch die Luft und blieb verletzt liegen. Es erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Halswirbelsäulenverrenkung, die keine bleibenden Schäden hinterliessen. Heute geht es dem Kind wieder gut. Nach dem Unfall hatte es häufig Kopf- und Nackenschmerzen und litt unter Schlafstörungen. (spr/sda)