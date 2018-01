SVP vor No-Billag-Showdown

In den Programmen der SRG ist vieles zu sehen und zu hören, das der SVP am Herzen liegt: Schweizer Fahnen, Landfrauen, Schwinger, Sennenhunde, Kühe, Skifahrer. Nicht nur moderne Kunst wird gezeigt und verhandelt, auch Anker und Hodler kommen zu ihrem Recht. Es wird nicht nur über Genderfragen debattiert, sondern auch über Stöck, Wys und Stich. Die Breite der Themen und die landesweite Abdeckung machen die No-Billag-Initiative für die Partei zu einer ausgesprochen kniffligen Frage.

Bei einem Ja zur Initiative erhält die SRG keine Gebühren mehr, derzeit nimmt sie 1,24 Milliarden Franken ein. Die Radio- und Fernsehsender könnten nicht mehr in der heutigen Form betrieben werden oder müssten abgeschaltet werden. Während die Zürcher SVP bereits im Oktober 2017 mit grossem Mehr bei sechs Gegenstimmen die Ja-Parole beschloss, ist die Situation in der Berner SVP im Vorfeld der Delegiertenversammlung vom 15. Januar in Lyss anders. Es gibt auch zahlreiche Politiker, die befürchten, dass der Service public gefährdet wäre.

Gegen die Abschaffung der Gebühren votiert etwa Nationalrat Erich von Siebenthal aus Gstaad. Er wird in Lyss als Kontra-Redner auftreten. Im Parlament setzte er sich für den Gegenvorschlag zur Halbierung der Gebühren ein. Der SRG sämtliche Gebühren zu streichen, gehe aber zu weit. «In Zentren wie Bern, Biel oder Thun gäbe es wohl noch ein Angebot, aber nicht mehr in den Randregionen», sagt von Siebenthal als «Vertreter des ländlichen Raums». «Das ist nicht Schwarzmalerei, sondern die Realität.» Die SRG abzuschaffen, sei nicht die richtige Lösung, wenn man mit deren Angebot nicht zufrieden sei. «Es gibt gute Sendungen, aber auch solche, bei denen ich eher ein Fragezeichen setze.» Zudem werde ein Ja auch grosse finanzielle Probleme für lokale, private Medien nach sich ziehen. Radio BeO etwa erhält jährlich 1,6 Millionen Franken aus dem Gebührentopf, der Sender wirbt im Berner Oberland denn auch für ein Nein zur Initiative.

Der Markt soll es richten

Markus Horst, Co-Präsident des No-Billag-Initiativkomitees und SVP-Lokalpolitiker aus Neuenegg, vertraut dagegen voll auf die Mechanismen des Marktes. Wofür eine Nachfrage bestehe, das werde auch weiterhin angeboten, sagt Horst, der an der SVP-Delegiertenversammlung in Lyss für die Initiative argumentieren wird. Die SRG werde nicht zugrunde gehen, sagt er, und weiter Sendungen anbieten. Sie könne Geld einnehmen, indem sie Abo-Gebühren mit Swisscom TV oder UPC aushandle. «Mehr Effizienz, Verschlankung, weniger Leerläufe», so lauten die Schlagworte des 28-Jährigen. Die Gebühren seien ein «alter Zopf». «Lieber zehn private Anbieter, die politisch unterschiedlich gefärbt sind, als ein Unternehmen, das sich pseudoneutral gibt», sagt Horst. Er selber schaut sich die «Tagesschau» nicht an. «Ich lese lieber Zeitung oder hole mir die Information auf den Online-Portalen.» Es sei dann den Konsumenten überlassen, das frei werdende Geld zum Beispiel für Zeitungs-Abos einzusetzen.

Bei einer Annahme der Initiative würden nicht einfach die Gebühren abgeschafft. In Zukunft würden die Konzessionen für Radio und Fernsehen an die Meistbietenden versteigert. Es würde auch ein Absatz in der Verfassung ersatzlos gestrichen, der vorschreibt, dass Radio und Fernsehen «zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung beitragen». Radio und Fernsehen müssten sich in Zukunft, anders als heute, nicht mehr an die Grundätze halten, die «Ereignisse sachgerecht» darzustellen und «die Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck» zu bringen.

Der Thuner Stadtpräsident und SVP-Grossrat Raphael Lanz kann Kritik an der SRG nachvollziehen, denn der Ausbau bei den Sendern habe «ein ungesundes Mass» erreicht. Er warnt aber davor zu glauben, dass bei einem Ja alles halb so schlimm wäre. «Ich finde es für unsere Demokratie problematisch, wenn einer Initiative zugestimmt wird im Vertrauen darauf, dass sie am Ende dann doch nicht umgesetzt wird.» Die SRG sei für die politische Meinungsbildung und den Zusammenhalt sehr wichtig. «Bei einem Ja würde die Situation für die SRG, aber auch für private Lokalmedien mit einem Anteil Gebührenfinanzierung sehr schwierig, ich persönlich möchte dieses Experiment nicht wagen», sagt Lanz. Programme gebe es dann vor allem noch in den Ballungsgebieten.

«Beides ist unbefriedigend»

Wie die Basis der bernischen SVP tickt, ist offen. «Ich kann nicht zum Voraus sagen, in welche Richtung es geht», sagt Werner Salzmann, Präsident der kantonalbernischen SVP und Nationalrat. «Ich glaube, die jüngere Generation tendiert eher zu einem Ja und die ältere eher zu einem Nein.» Mit seiner eigenen Meinung hält sich Salzmann zurück. Er wolle nicht im Vorfeld der Delegiertenversammlung Einfluss nehmen, sagt er. Während das Ergebnis im Kanton Bern eher knapp ausfallen dürfte, neigt die SVP Schweiz wohl zu einem Ja. Davon geht zumindest SVP-Präsident Albert Rösti aus. Die DV der SVP Schweiz findet Ende Monat in Confignon GE statt. Viele wollten der SRG einen «Schuss vor den Bug» verpassen, sagt Rösti, «weil sich die SRG jeder Diskussion um den Umfang des Service public verweigert». Auch die Stimmung in der Romandie sei SRG-kritischer als bisher angenommen. So habe sich die SVP des Kantons Waadt klar für die Initiative ausgesprochen.

Die Partei hatte sich für eine Halbierung der Gebühren stark gemacht, nicht aber für die gänzliche Abschaffung. Da es nun keinen Gegenvorschlag gebe, habe man nun am 4. März die Wahl zwischen «Pech und Schwefel», sagt Rösti. «Entweder man riskiert den ganzen Service public oder man zementiert den Status quo, beides ist unbefriedigend.» Es handle sich jedoch nicht um ein Kernthema der SVP. Man werde sich darum im Abstimmungskampf kaum gross engagieren. (Der Bund)