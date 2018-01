SVP gegen SVP

Das Gerangel ist gross: In der Stadt Bern kandidiert bei der SVP nicht nur Nationalrat Erich Hess für einen Sitz im Grossen Rat, sondern auch der Bisherige Stefan Hofer, Alt-Grossrat Beat Schori oder die Stadträte Alexander Feuz und Henri-Charles Beuchat. Die städtische SVP-Sektion stellt momentan aber nur zwei Grossräte, ein dritter Sitz ist das Ziel. Schon jetzt ist klar, dass nicht alle Spitzenkandidaten gewählt werden. Frei wird der Sitz von Thomas Fuchs. Aufgrund einer parteiinternen Amtszeitbeschränkung darf er nicht mehr antreten. Beuchat findet die Konkurrenzsituation gut: «Es ist ein offenes Rennen, das macht es interessant.»

Bei den diesjährigen Wahlen muss die SVP besonders viele Grossräte ersetzen. 16 treten nicht mehr an – darunter Ex-Fraktionschef Peter Brand, Andreas Blank, Gerhard Fischer, Walter Messerli oder der Langenthaler Ex-Stadtpräsident Thomas Rufener. Nur drei SVP-Grossräte sind vor den Wahlen abgetreten, damit kurzfristig jemand nachrutschen konnte, so etwa der Könizer Ex-Gemeindepräsident Ueli Studer. Andere Parteien hatten in den letzten Monaten mehr Wechsel. Kantonalpräsident Werner Salzmann sieht darin keinen Nachteil für die SVP – im Gegenteil. «Wenn Sitze frei werden, ist der Ansporn für die Kandidaten grösser. Davon wird die Partei profitieren.»

Fast 250 Personen schickt die SVP im ganzen Kanton ins Rennen. Dies zeigt der Blick in ihre Listen, die dem «Bund» vorliegen. Bis Montagmittag müssen die Parteien ihre Kandidierenden für die Grossratswahlen am 25. März melden. Mehrere SVP-Gemeindepräsidenten stellen sich der Wahl, darunter Benjamin Marti (Belp) und Walter Schilt (Vechigen). Auch Aliki Panayides, Ostermundiger Gemeinderätin und Geschäftsführerin der Kantonalpartei, versucht es.

Im Oberaargau wurde Unternehmer Markus Bösiger aufgestellt. Zudem tritt Eva Bichsel an. Sie ist die Frau von Yves Bichsel, dem Generalsekretär von SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg. Dazu kommen Jungpolitiker wie der «Burka-Bomber» Nils Fiechter und Adrian Spahr, die zwei Co-Präsidenten der Jungen SVP.

Bescheidenes Wahlziel

«Aufgrund der grossen Konkurrenz ist es für Junge besonders schwierig, einen Sitz zu erobern», sagt Spahr. Davon lässt er sich nicht entmutigen. Er spricht von einem «positiven Konkurrenzkampf». Spahr ist auf der Strasse unterwegs, schaltet Inserate und stellt Plakate auf. Zusammen mit seiner Wahlkampfpartnerin Sandra Schneider investiert er einen «beachtlichen Betrag». Fürs Wahlkampffoto hat sich Spahr in einem Chüjermutz ablichten lassen. «Ich will damit zeigen, dass ich einer vom Land bin und das Bodenständige mir gefällt.» Im Seeland wird er auf Stimmen aus landwirtschaftlichen Kreisen angewiesen sein, um gewählt zu werden.

Selbst Bisherige müssen um ihre Wiederwahl zittern. «Sicher ist man erst nach den Wahlen», sagt Samuel Leuenberger. Speziell ist bei ihm, dass er erst im letzten Oktober ins Parlament nachgerutscht ist. Er will deshalb den Bisherigenbonus nicht überbewerten. «Ich bin einer von zwölf Kandidaten auf der SVP-Liste im Oberaargau. Wählbar sind alle.» Wichtiger als das eigene Resultat ist für Leuenberger, dass die SVP eine attraktive Liste präsentieren kann. «Die Leute müssen motiviert sein, SVP zu wählen.» Er selbst setzt auf die Kampagne der SVP Oberaargau. Persönliche Anstrengungen, die darüber hinaus gehen, hat der Landwirt nicht geplant.

Grossratskandidat Fabian Horisberger ist ebenfalls der Ansicht, dass «Konkurrenz das Geschäft belebt». Er findet den exzessiven Wahlkampf vieler Parteien aber generell «müssig». Ein Kandidat müsse auch nicht bei möglichst vielen Festen dabei sein. «Man sollte durch seine Arbeit Bekanntheit erlangen.» Horisberger sorgte im letzten Jahr für Schlagzeilen, weil er sich als Gemeindepräsident von Wynigen zusammen mit den Städten gegen Teile des kantonalen Sparpakets wehrte.

Auch wenn die interne Konkurrenz positiv sein soll: Die grösste Partei im Kanton gibt sich bescheiden. Die Leitung hat 50 Sitze zum Ziel gesetzt – vor vier Jahren eroberte die SVP 49. «Man darf den Respekt vor den Wahlen nie verlieren», sagt Präsident Salzmann. Gemäss einer internen Analyse seien drei zusätzliche Sitze möglich. «Es hängt jedoch von den Listenverbindungen ab.» (Der Bund)