SCL Tigers stellen sich hinter Waffenfabrikanten

Peter Jakob, Verwaltungsratspräsident des Emmentaler Eishockeyklubs SCL Tigers, stellt sich hinter den Thuner Waffenfabrikanten Karl Brügger als Hauptsponsor und Verwaltungsrat der SCL Tigers bleiben. Dies machte er am Dienstag deutlich.

«Wir haben keine negativen Rückmeldungen von Fans», sagte Jakob im Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von Radio SRF. «Von den Sponsoren hat sich nur einer gemeldet, der die Angelegenheit als problematisch einstuft.»

Der Schaden halte sich insofern in Grenzen, stellte Jakob fest. Der Verwaltungsrat habe sich an seiner Sitzung vom Montagabend zu hundert Prozent hinter Brügger gestellt. Das Bundesstrafgericht hatte Brügger zu einer Busse verurteilt, weil Waffen von Brüggers Firma statt in Neuseeland in Kasachstan landeten. Zwar stellte das Bundesgericht Verfahrensmängel fest und hob das Urteil auf. Brügger zog aber darauf seine Beschwerde zurück und bezahlte die Busse.

Das sei kein Schuldeingeständnis, schreibt Brügger auf der Webseite seiner Firma. Vielmehr habe er auf keine Chance auf einen fairen Prozess gesehen. SCL-Präsident Peter Jakob sagte im Radio SRF, der Verein habe sich viel Zeit genommen, um den Sachverhalt zu studieren. «Auch wir kamen zum Schluss, dass Brügger keinen fairen Prozess bekam.»

Brügger ist mit einem Kleidershop auf den Trikots des Eishockeyklubs vertreten. Laut Präsident Jakob zahlt ein Hauptsponsor gegen 300'000 Franken an die SCL Tigers. (zec/sda)