Regierung gegen Verkauf der Bedag

Die Aktien der Informatikfirma Bedag AG gehören alle dem Kanton Bern – und das soll vorerst auch so bleiben, wie der Regierungsrat gestern mitteilte. Das Angebot der Bedag – Infrastruktur wie Rechenzentren und das Programmieren und Warten von Software – umfasst eine Produktepalette, die auch viele private Firmen anbieten. Für liberale Politiker wie etwa den GLP-Grossrat Michael Köpfli ist es deshalb unverständlich, warum der Kanton ebenfalls in dieser Branche tätig sein muss. In einem Vorstoss von 2016 forderte er deshalb, der Kanton müsse die Bedag verkaufen.

Einst ein Teilverkauf?

Ein Verkauf der Bedag kommt für die Regierung aber nicht infrage – zu viele Argumente sprächen dagegen. Vor allem um die Sicherheit heikler Daten sorgt sich der Regierungsrat. Dazu stellte er gestern drei externe Gutachten vor, welche fünf Szenarien zur Zukunft der Bedag analysiert hatten: Neben Verkauf und Status quo wurde geprüft, ob sich die Bedag wieder in die Verwaltung eingliedern lässt, ob der Softwarebereich separat verkauft werden könnte oder ob sich die Bedag mit anderen Informatikfirmen im Besitz anderer Kantone zusammenschliessen soll.

Diese Optionen wurden allesamt verworfen. Weiterverfolgen will der Regierungsrat, wie die beiden Geschäftsbereiche Infrastruktur und Software getrennt werden können. Die Lösung könnten separate Aktiengesellschaften für beide Bereiche sein – zusammengefasst in einer Holding. Der Vorteil einer solchen Lösung: Im Bereich der Rechenzentren, wo es darum geht, heikle Daten zu speichern und zu verwalten, könnte der Kanton weiterhin in allen Belangen das Sagen haben. Im Moment erwirtschaftet die Bedag etwa 75 Prozent der Erträge in diesem Bereich durch Aufträge der bernischen Verwaltung. Steigert sich dieser Wert auf 80 Prozent – was die Gutachter durchaus als realistisch einschätzen –, könnte der Kanton laut Beschaffungsrecht Aufträge ohne Ausschreibungen vergeben, was Aufwand und Kosten sparen würde. Die Softwarefirma hingegen – hier machen die Aufträge des Kantons Bern nur etwa 50 Prozent aus – könnte weiterhin uneingeschränkt auf dem Markt tätig sein und ihre Lösungen etwa auch an andere Kantone verkaufen. Der Kanton Bern wiederum hätte die Möglichkeit, Software-Aufträge auszuschreiben und auf das günstigste Angebot zu setzen. Längerfristig stünde dann sogar ein Verkauf zumindest des Software-Geschäfts der Bedag zur Debatte. Die Analyse soll nun bis Ende 2019 dauern, die Resultate müssen dann Regierungsrat und Parlament wiederum beurteilen.

Für Matthias Stürmer, Leiter der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Universität Bern, wäre die angestrebte Lösung «ein sinnvoller Kompromiss», wie er sagt. Ordnungspolitisch, aber auch aus Sicht des Beschaffungswesens sei eine Aufteilung durchaus sinnvoll. Allerdings führe ein solcher politischer Entscheid auch dazu, dass gewisse Synergien zwischen Entwicklung und Betrieb von Software verlogen gingen. Auch der Übergang bei einer allfälligen Aufteilung der Bereiche wäre wohl eine Herausforderung, so Stürmer.

Erstaunter Parlamentarier

Köpfli hingegen kann dem Entscheid wenig abgewinnen. Er sei etwas verwundert über die Mitteilung des Kantons. «Ich habe das Gefühl, man redet komplett aneinander vorbei.» Die Überlegungen fokussierten auf betriebliche und rechtliche Aspekte. Sein Anliegen sei aber ordnungspolitisch zu verstehen, «der Kanton kann nicht mit seiner eigenen Informatikfirma private Anbieter konkurrenzieren». Diese Sicht viel zu kurz gekommen. Er überlege sich, den Verkauf der Bedag nun mit einer neuen Motion nochmals in den Grossen Rat zu bringen. Er könne Köpflis Kritik nicht ganz nachvollziehen, sagt Gerhard Engel, stellvertretender Generalsekretär der federführenden Finanzdirektion. Sicherheitspolitische, staatsrechtliche und ordnungspolitische Überlegungen könne man nicht einfach trennen. «Sie müssen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung untereinander abgewogen werden.» Der Regierungsrat habe entschieden, die Verwaltung kritischer Daten nicht aus der Hand zu geben. In den diversen Varianten seien ordnungspolitische Aspekte durchaus ein Thema gewesen. (Der Bund)