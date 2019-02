Prozess um toten Ibiza-Charly beginnt im Mai

Er war der Berner Frauenschwarm der 80er-Jahre, ein Spieler und ein exzentrischer Lebemann, den in Bern alle nur unter dem Übernamen Ibiza-Charly kannten. Im März 2017 wurde Bernhard Mattli, wie er mit bürgerlichem Namen hiess und der ein Nachkomme aus der Dynastie der Langnauer Tigerkäsli-Fabrikanten war, tot in einem stillgelegten Delfinarium in Ibiza gefunden (der «Bund»berichtete). Die Polizei ging von einem Verbrechen aus, sie nahm kurz später einen 58-jährigen Belgier fest.

18 Jahre Haft gefordert

Die zuständige Staatsanwaltschaft fordert nun 18 Jahre Haft für den belgischen beschuldigten Mann, wie «Diario de Ibiza» schreibt. Der Prozess soll diesen Mai stattfinden.

Der «Blick» berichtet, dass die zuständige Staatsanwaltschaft davon ausgehe, dass drei Männer in jener Nacht einen heftigen Streit über ihr Zusammenleben ausgetragen hätten. Dieser endete in einer üblen Schlägerei. Mattli erlitt dabei zahlreiche Tritte in den Brustkorb, wie die Obduktion ergab. Zum Tod führte aber der Schlag mit einem Eisenstab auf den Kopf von Mattli. (Der Bund)