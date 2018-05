Polizei trennt FC-Thun- und FC-Sion-Fans

In Thun wurden am Samstag im Rahmen des Spiels in der Schweizerischen Fussballmeisterschaft zwischen dem FC Thun und dem FC Sion mehrere Polizeieinsätze nötig, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt.

Im Sinne einer «deeskalativen Massnahme» habe in der Thuner Innenstadt mehrmals das Aufeinandertreffen von Fangruppen verhindert werden müssen «nachdem es aus kleineren Gruppierungen heraus zu gegenseitigen Provokationen gekommen war», wie es weiter heisst.

Im Umfeld des Stadions fand die Polizei bei Personenkontrollen verschiedene pyrotechnische Gegenstände. Während des Spiels sei dann sowohl im Gästesektor als auch im Heimsektor Pyrotechnika gezündet worden. Dabei sei im Gästesektor eine Person verletzt worden.

Weil in der Bahnhofsunterführung eine Knallpetarde gezündet wurde, mussten drei Personen – darunter ein Kleinkind – zur Hörkontrolle ins Spital. Wer die Petarde gezündet habe, sei Gegenstand von Ermittlungen, schreibt die Polizei. (zec/pd)