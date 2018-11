Politik denkt über Gegenleistungen und «Goodies» nach

Tit for Tat ist ein Grundprinzip der Politik. Man kann diese englische Redewendung mit «Zug um Zug» oder «dies für das» übersetzen. Oder man kann das geflügelte Wort aus dem Lateinischen «do ut des», ich gebe, damit du mir geben mögest, verwenden.

Nach der abgelehnten Steuersenkung für Firmen im Kanton Bern stellt sich genau diese Frage der Kompensation, also ob man eine solche Vorlage nicht mit einem Vorteil in ähnlichem Ausmass für alle verbinden müsste. So liessen sich die Chancen an der Urne verbessern. Steuersenkungen seien trotz des Neins weiter ein Thema, sagt SVP-Fraktionschefin Madeleine Amstutz. «Man muss aber auf beiden Seiten etwas machen.» Das heisst, nicht nur eine Senkung für Firmen, sondern auch eine Entlastung für die Privatpersonen in die Wege leiten. Eine solche Verknüpfung habe die SVP bei der Steuerstrategie vorgeschlagen, die Mehrheit des Grossen Rates habe sich aber leider für eine zeitliche Staffelung entschieden, sagt Amstutz.

Auch Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) denkt bei der Aufarbeitung der Abstimmungsniederlage über eine Verknüpfung nach: «Der Regierungsrat wird sich jetzt überlegen müssen, ob er eine solche Verknüpfung ins Auge fasst», sagt sie. Eine Entlastung bei den Privatpersonen gehe aber «unglaublich ins Geld». Aber vielleicht müsse man sich doch überlegen, in einem anderen Bereich ein «Goodie» zu geben. BDP-Chefin Anita Luginbühl hält dies für einen möglichen Weg, um eine Steuervorlage mehrheitsfähig zu machen. «Der Kanton ist aber aktuell nicht in der finanziellen Lage, die Steuern für juristische und natürliche Personen zu senken.» Regierung und Parlament seien deshalb gefordert, mittelfristig eine neue Vorlage auszuarbeiten.

Der Kanton nimmt rund 3,5 Milliarden Franken Einkommenssteuern von Privatpersonen ein. Von den 673000 Steuerpflichtigen zahlen 115000 keine Steuern. Wollte man jedem der 558000 Zahlenden einen Hunderter mehr im Portemonnaie belassen, dann kostete dies bereits 55,8 Millionen Franken.

Was kann man sich leisten?

Die Grünen schliessen einen Deal nicht kategorisch aus (siehe oben). Für die EVP wiederum stellt sich die Frage einer Verknüpfung gar nicht. «Wir können uns das gar nicht leisten», sagt EVP-Präsidentin Christine Schnegg. Weitere Sparmassnahmen lehnt die EVP ab. Schnegg setzt zudem hinter die Mechanik des Steuerwettbewerbs in der Schweiz ein Fragezeichen. «Für mich persönlich ist dieser zu extrem geworden.» Für den Kanton dürfte es schwierig sein, sich in der Konferenz der Finanzdirektoren für eine Abschwächung des Steuerwettbewerbs einzusetzen. «Wir können nicht gut verlangen, dass sich die anderen Kantone uns anpassen», sagt Regierungsrätin Simon dazu. Jeder Kanton müsse für sich selber entscheiden.

Dass nicht nur die Firmen profitieren sollten, ist auch die Haltung der GLP. Vor einem Jahr wurde eine Motion von Franziska Schöni-Affolter angenommen: Die Mehreinnahmen von etwa 34 Millionen Franken aus der Neubewertung der Liegenschaften und Grundstücke sollen für eine Steuersenkung bei den Privatpersonen verwendet werden. Das gehe aber kaum über ein Signal hinaus, ist sich die GLP-Fraktionspräsidentin bewusst. «Ein neues Konzept ist erst sinnvoll, wenn auf nationaler Ebene Klarheit herrscht.» Über die Steuer-AHV-Vorlage wird wohl im Mai 2019 abgestimmt. Bezüglich der Umsetzung im Kanton Bern hat sich der Regierungsrat noch nicht festgelegt.

Zwar ist mit dem Nein zur Steuersenkung grundsätzlich mehr Geld im Budget und im Finanzplan vorhanden. Man weiss allerdings nicht, wie sich die Steuern der Firmen entwickeln werden, ob sie stagnieren oder wegen Abwanderung zurückgehen, weil der Kanton Bern mit seinem maximalen Tarif von 21,64 Prozent weit über dem schweizerischen Durchschnitt liegt. (Der Bund)