Poker um Lotteriegelder

Honigtopf des Kantons

2200 Projekte unterstütztSwisslos heisst die interkantonale Landeslotterie, an der die Kantone der Deutschschweiz und das Tessin beteiligt sind. Im Auftrag der Kantone bietet Swisslos Lotteriespiele an, etwa das Swiss Lotto oder die Euro Millions und diverse andere Lose wie «Win for Life». Die Ausschüttungen an die Kantone werden aufgrund der Einwohnerzahl und deren Spielfreudigkeit festgelegt.



Dem Kanton Bern fliessen zurzeit jährlich etwa 50 Millionen Franken zu. Maximal 35 Prozent der Einnahmen werden in den Sportfonds und 20 Prozent in den Kulturförderungsfonds weitergeleitet. Dieser unterstützte letztes Jahr insgesamt 2200 verschiedene Projekte mit 33 Millionen, wie der Regierungsrat gestern mitteilte.



Unterstützt wurden beispielsweise die Renovation des Théâtre Palace in Biel, der Umbau und die neu einzurichtende Ausstellung des Schlosses Burgdorf, der Umbau des Steinbockgeheges im Tierpark Dählhölzli, oder der Spielplatz in Châtelat. Aus Beiträgen des Sportfonds wurden beispielsweise der Neubau der Sporthalle Wiedlisbach, die Sanierung der Eishalle in St. Imier oder der Bau einer Mountainbike-Strecke in Innertkirchen ermöglicht.



Den Turnverein Belp unterstützte der Fonds bei der Anschaffung von Bällen und Matten. Auch die Durchführung von Sportveranstaltungen wird unterstützt, so etwa der 56. PluSport-Tag oder das interkantonale Hornusser-Nachwuchsfest in Bäriswil.