Pierre-André Pittet wird neuer Schüpfener Gemeindepräsident

Pierre-André Pittet wird neuer Gemeindepräsident von Schüpfen, weil nur seine Partei, die SVP, einen Wahlvorschlag für das Anfang 2019 frei werdende Gemeindepräsidium einreichte.

Wie Schüpfens Gemeindeverwaltung am Montag mitteilte, lief die Anmeldefrist für Wahlvorschläge am Montagmittag ab. Pittet wird an der nächsten Sitzung des Schüpfener Gemeinderats für gewählt erklärt. Die Ersatzwahlen vom 28. Oktober entfallen.

Amtierender Gemeindepräsident in Schüpfen ist Peter Gerber (BDP). Er wurde im Frühling in den bernischen Grossen Rat gewählt und kündigte in der Folge seine Demission an.

Pierre-André Pittet gehört dem Schüpfener Gemeinderat seit sechs Jahren an und leitet das Finanzdepartement. Der Ingenieur HTL Milchwirtschaft ist Vizedirektor der Schweizer Milchproduzenten. (crt/sda)