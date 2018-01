No-Billag-Gegner erhalten Unterstützung von Schnegg

Der Konkurs käme wohl unweigerlich, und er käme schnell. Der Bieler Fernsehsender TeleBielingue muss sich vor der No-Billag-Initiative fürchten. Diese kommt bereits in zwei Monaten zur Abstimmung. Der private Sender am Seeländer Röstigraben geht täglich mit einem zweisprachigen Programm auf Sendung und versorgt die Region mit News. Ganz nach dem Motto «aus der Region für die Region». Dadurch erreicht TeleBielingue ein beachtliches Publikum. Es ist jedoch aufwendig und teuer, zweisprachige Programme zu produzieren. Deshalb überlebt der Sender nur dank Beiträgen aus der Billag-Kasse. Das Beispiel könnte zeigen, weshalb es die No-Billag-Initiative im zweisprachigen Kanton Bern schwerhaben könnte.

Zumindest können die Gegner mit unerwarteter und prominenter Unterstützung rechnen: Pierre Alain Schnegg, der bernjurassische SVP-Regierungsrat, will die Initiative bekämpfen, wie er auf Anfrage des «Bund» erklärt. «Die Initiative ist keine gute Idee für unser Land», sagt Schnegg. Mit seiner Ablehnung der Initiative liegt Schnegg auf der Linie des Gesamtregierungsrats, der sich ebenfalls gegen die Initiative ausspricht. Medienvielfalt und Qualitätsjournalismus seien wichtige Pfeiler des demokratischen Systems, heisst es in einer Medienmitteilung. Doch Schnegg will sich auch persönlich in einem Bieler Nein-Komitee engagieren, wie er dem «Bund» sagt. Das ist bemerkenswert und für die Initiativgegner wertvoll. Denn Schnegg steht bisher im Regierungsrat für eine dezidiert rechte und wirtschaftsliberale Politik. Seine Haltung könnte auch rechte Stimmbürger motivieren, ein Nein in die Urne zu legen. Es sei durchaus angebracht, über eine Reform der SRG zu diskutieren, sagt Schnegg. Aber ihre Abschaffung sei der falsche Weg. «Ein Dienst wie die SRG ist für den Zusammenhalt der Schweiz zentral.»

«Inakzeptable Haltung» der SRG

Das sehen allerdings sogar in der Romandie nicht alle so. «Wir haben ein Problem mit der abwertenden Sicht auf die Westschweiz, die nur als sprachliche Minderheit wahrgenommen wird», argumentiert Nicolas Jutzet, Präsident des Westschweizer No-Billag-Komitees. «Unsere Region ist wohlhabend und dynamisch. Müssen wir wirklich jeden Deutschschweizer zwingen, für uns zu bezahlen? – Ich denke nicht.» Jutzet findet gar, es sei ein Beweis für «lobenswerten Altruismus», ein System abzuschaffen, von dem die Westschweizer profitierten.

Auch im zweisprachigen Biel unterstützt zumindest der – deutschsprachige – SVP-Gemeinderat Beat Feurer die Initiative. «Ich bin überzeugt, dass Bundesrat und SRG einen deutlichen Warnschuss vor den Bug verdienen», sagt Feurer. «Sie müssen verstehen, dass das bestehende Modell zu überdenken ist.» Er bestreitet, dass das Angebot der SRG in den Minderheitenregionen nach einem Ja zur Initiative verschwände. «Dieses Argument der Gegner ist meiner Ansicht nach machiavellistisch und bestätigt die inakzeptable Haltung von Staatsmedien.»

Schnegg: «Man muss aufpassen»

Die entscheidende Phase des Abstimmungskampfs steht erst noch bevor. Haben die Gegner im Kanton Bern bessere Chancen, weil er zweisprachig ist? Selbst Schnegg ist sich da nicht sicher. Er befürchtet, dass das Abstimmungsresultat auch in der zweisprachigen Region Biel-Jura knapp werden könnte. «Man muss aufpassen», sagt Schnegg. Viele Leute fänden den Service public der SRG zwar grundsätzlich eine «gute Sache», äusserten jedoch auch Kritik.

Die thematisch ähnlich gelagerte Abstimmung 2015 über das Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) ergab im Kanton Bern ein – allerdings knappes – Nein. Damals votierten die Städte Biel und Bern sowie der Verwaltungskreis Berner Jura für das Gesetz, die deutschsprachigen ländlichen Gebiete mehrheitlich dagegen. Allerdings ist die No-Billag-Initiative radikal formuliert und daher nicht direkt vergleichbar. Ein knappes Resultat erwartet Daniel Bochsler, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Kopenhagen, der sich intensiv mit der Berner Jura-Frage beschäftigt hat. «Im Kanton Bern dürfte die Ablehnung der No-Billag-Initiative vor allem wegen der französischen Kantonsteile leicht höher ausfallen als in anderen Deutschschweizer Kantonen.» (Der Bund)