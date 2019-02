Neuer Anlauf auf dem Ballenberg

Im Freilichtmuseum Ballenberg gibt es einen erneuten Wechsel: Martin Michel übernimmt per 1. Juni 2019 die Geschäftsführung des Museums. Der 51-Jährige folgt auf Peter Kohler, der vergangenen November seinen Rücktritt bekannt gab. Peter Flück, Präsident des Stiftungsrats, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Michel. Der Stiftungsrat habe über 40 Bewerbungen sorgfältig durchleuchtet – und einstimmig entschieden.

Michel war während 17 Jahren bei der Bernexpo AG in diversen Führungspositionen tätig, zuletzt war er drei Jahre lang Teil der erweiterten Geschäftsleitung. Durch Zufall sei er auf das Stelleninserat des Ballenbergs aufmerksam geworden, da er sich eine neue Herausforderung wünschte, sagt Michel. Seine Arbeit in der Messebranche mache ihn für die neue Aufgabe geeignet. «Ich weiss vor allem, was es heisst, verschiedene Bedürfnisse zusammenzubringen.»

Regional vernetzt

Michel wohnt in Unterseen. Somit steht wieder ein Oberländer an der Geschäftsspitze. Das sei aber kein Kriterium gewesen, erklärt Flück. Die Ausschreibung habe sich an alle Interessierten gerichtet. Obwohl es nicht verlangt war, scheint es dennoch wichtig gewesen zu sein. «Ein Bewerber aus Zürich hat seine Bewerbung zurückgezogen», sagt Flück. Der Geschäftsführer müsse vor Ort sein. «Da ist es von Vorteil, wenn die Person in der Nähe wohnt und die Region kennt», sagt Flück. Denn es sei nicht ganz so einfach «bei uns oben».

«Der Ballenberg ist auf gleicher Stufe wie das Kunstmuseum Bern»Hans Ulrich Glarner Leiter Amt für Kultur Kanton Bern

Der neue Geschäftsführer ist sich der Herausforderungen bewusst. Von der Strategie des Museums zeigt er sich überzeugt. Sein Ziel sei es aber, gemeinsam zu arbeiten. So will er erreichen, dass Stiftungsrat, Geschäftsleitung und Belegschaft besser an einem Strang ziehen. Und er legt Unternehmergeist an den Tag: «Für mich zählen Lösungen.» Der Kanton Bern schreibt dem Freilichtmuseum nationale Bedeutung zu. «Der Ballenberg ist auf gleicher Stufe wie das Zentrum Paul Klee oder das Kunstmuseum Bern», sagt Hans Ulrich Glarner vom Amt für Kultur des Kantons. Daher kann neben den Beiträgen, die durch Spenden an die Stiftung zur Finanzierung beitragen, auch auf Gelder des Kantons gezählt werden. Hinzu kommt Unterstützung des Bundes. Der Anteil beträgt auf alle Stellen verteilt je ein Drittel.

Langsam wieder auf Kurs

Doch die Rechnung ging nicht immer auf. 2017 machte das Museum fast eine Million Franken Verlust. Zudem sanken die Besucherzahlen stetig. Nun scheint es wieder bergauf zu gehen. Für das Jahr 2018 könne mit schwarzen Zahlen gerechnet werden, erklärt Flück. Und mit einem leichten Anstieg der Besucherzahlen von 200'000 auf 210'000. Zu den besten Zeiten betrugen diese knapp 300'000 – das ist aber rund zehn Jahre her. Glarner hat eine Erklärung für die Schwierigkeiten der vergangenen Jahre. «Das Museum befindet sich in einem Transformationsprozess.»

Neben der steigenden Konkurrenz habe das Freilichtmuseum seine maximale Kapazität erreicht. Während der letzten 50 Jahren konnte stetig ausgebaut und erneuert werden. Insgesamt 109 Gebäude zeigten heute das Wohnen und Schaffen vergangener Zeit – bei der Eröffnung seien es 16 gewesen. Um weiterhin attraktiv zu bleiben, müsse sich insbesondere Michel einen Plan zurechtlegen.

Glarner hat bereits einen Vorschlag. «Der Ballenberg kann Touristen noch verstärkt anlocken.» Am Konzept zweifelt Glarner nicht. So ist für den Kanton nach wie vor klar, dass das Freilichtmuseum mitfinanziert wird. Da nicht mehr weiter ausgebaut wird, fallen Unterhaltskosten an den Gebäuden an. Der Grossteil der Häuser stammt aus dem Kanton Bern – und werden daher auch von diesem finanziert. Die Stiftung ist bestrebt, die anderen Kantone aufzufordern, die eigenen Häuser ebenfalls finanziell zu tragen.

Häufige Wechsel

Die Herausforderungen betreffen aber nicht nur die äusseren Umstände. Der Geschäftsleiter hat in den vergangenen Jahren mehrfach gewechselt. Katrin Rieder gab 2014 ihren Rücktritt bekannt. Kritiker vermuteten, die fortschrittliche Historikerin habe nicht ins konservative Bild des Museums gepasst. Nachfolger Peter Kohler nannte als Grund für seine Kündigung die unvollständige Trennung zwischen operativer und strategischer Leitung.

(Der Bund)