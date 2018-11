Neue Chefin soll Ruhe in Berns Gefängniswesen bringen

Im Justizvollzug des Kantons Bern herrscht Aufräumungsbedarf. Nun ist bekannt, wer aufräumen soll: Romilda Stämpfli. Die 54-Jährige ist seit 2016 die Leiterin der Geschäftsstelle Haft und hielt damit die Gesamtverantwortung für die fünf Regionalgefängnisse in Bern, Biel, Burgdorf, Thun und Moutier. Per 1. Januar 2019 wird sie die neue Vorsteherin des Amtes für Justizvollzug. Dies teilte die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern am Donnerstag mit.

«Sie hat den Auftrag, die Prozesse im Amt zu vereinheitlichen und die Querschnittbereiche im Amt zu zentralisieren», lautet es in der Medienmitteilung. Stämpfli wurde also gewählt um eine bereits länger geplante Umstrukturierung umzusetzen: Im September schrieb die Finanzkommission des Grossen Rats nach einer Überprüfung der kriselnden Strafanstalt Thorberg, die Aufsicht und die Führung des Amts für Justizvollzug seien «ungenügend». Die einzelnen Anstalten genossen eine zu grosse Autonomie, deswegen seien Prozesse und Strukturen zu wenig standardisiert. «Harmonisierung und Zentralisierung» seien notwendig.

«Fundiert und wirksam»

Es mache Sinn, dass einige bisher durch die Anstaltsdirektionen geregelte Aufgaben vom Amt selbst übernommen würden, sagt Polizeidirektor Philippe Müller (FDP). Zu diesem Schluss sei auch eine Untersuchungsgruppe innerhalb seiner Direktion gekommen. Es gehe nicht darum, den Gefängnisdirektoren Kompetenzen wegzunehmen – sie seien auch an der Untersuchung beteiligt gewesen. Romilda Stämpfli habe ebenfalls in der Gruppe mitgewirkt und sei mit der Problematik bestens vertraut.

Stämpfli habe nun ein Jahr Zeit, um die für die Zentralisierung nötigen Strukturen aufzubauen und die zuständigen Leute zu bestimmen, sagt Müller. Zusätzliche Stellen seien nicht vorgesehen. Bei den von der Umverteilung betroffenen Aufgaben handle es sich unter anderem um die Bereiche Personal, Finanzen und Informatik.

«Die Entlastung der einzelnen Geschäftsfelder und deren professionelle Unterstützung stehen bei der Vereinheitlichung von Aufgaben im Vordergrund», sagt Stämpfli selbst auf Anfrage. Eine solche Veränderung geschehe nicht um jeden Preis. «Sie muss fundiert und wirksam sein.»

Daniel Wyrsch, Geschäftsführer des bernischen Staatspersonalverbands, begrüsst die Zentralisierung, die Stämpfli umzusetzen hat. In der Vergangenheit hat er die bernischen Anstaltsdirektoren als «kleine Könige» kritisiert. «Wir haben festgestellt, dass die Anstalten sehr selbstständige Organisationen sind», sagt er. «Gewisse Prozesse müssen vereinheitlicht werden, so hat man auch einen besseren Überblick.» Strafvollzugsexperte Benjamin Brägger sieht ebenfalls Gründe zur Zentralisierung. Dabei müssten die Direktoren nicht unbedingt benachteiligt werden. «Man muss herausfinden, was die Bedürfnisse der Anstalten sind.» Eine Vereinheitlichung könne den Anstalten auch Entlastung bringen. «Das muss gut analysiert und ausgehandelt werden.» Stämpfli werde sich zudem mit der Gebäudestrategie des Amts zu beschäftigen haben. Im Kanton entsprechen mehrere Justizvollzugsanstalten nicht mehr den betrieblichen Anforderungen. «Stämpfli muss das richtige Haftangebot für die nächsten Jahrzehnte mitgestalten», sagt Brägger.

«Sehr gute Wahl»

Stämpfli sei im Justizvollzugssektor sehr anerkannt und geschätzt, sagt Brägger. «Sie besitzt Führungsqualitäten und bezieht Personen in ihre Entscheidungen mit ein.» Dank ihrer Erfahrung könne sie schnell operativ tätig werden. Auch Daniel Wyrsch hält Stämpfli für eine «sehr gute Wahl». «Mit ihrer kommunikativen Art hat sie Ruhe in die Gefängnisse gebracht», sagt er. «Nun hoffen wir auf Beruhigung im ganzen Amt.»

Das Amt für Justizvollzug hat einige Umbrüche hinter sich. Im Juni gab der letzte permanente Vorsteher, Thomas Freytag, nach drei Jahren seinen Rücktritt bekannt. Dafür wurden familiäre Gründe angegeben. Laszlo Polgar übernahm darauf interimistisch die Stelle. Die Nominierung sorgte aufgrund seiner Liierung mit der stellvertretenden Direktorin des Thorbergs für Kritik. (DerBund.ch/Newsnet)