Nach «Burglind» folgt das grosse Aufräumen

Die Aufräumarbeiten gestalten sich wegen dem schlechten Wetter als äusserst schwierig, wie Gabriel Rosetti, Leiter Personenverkehr bei der Montreux-Oberland-Bahn (MOB), gegenüber der Nachrichtenagentur sda sagte. Zwischen Zweisimmen und Lenk verkehren derzeit Ersatzbusse.

Eine starke Windböe hatte den Triebwagen am Mittwoch aus den Geleisen gehoben. Acht Passagiere wurden dabei verletzt. Sechs der verunfallten Personen konnten das Spital unterdessen wieder verlassen. Auch die anderen beiden Verletzten werden voraussichtlich bald entlassen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Bern auf Anfrage mitteilte.

Allgemein herrscht im Berner Oberland und am ganzen Alpenbogen grosse Lawinengefahr. Zum Schutz des Autoverlades an der BLS-Bahnstrecke am Lötschberg wurden am Donnerstagmorgen Sprengungen oberhalb von Goppenstein VS vorgenommen. Deshalb fielen zwei Autozüge aus, wie eine BLS-Sprecherin bekannt gab.

4500 Haushalte ohne Strom

Am Donnerstagmorgen waren noch 4500 Berner Haushalte ohne Strom. Am Mittwoch waren zeitweise rund 40'000 Kunden der Versorger BKW, onyx und La Goule vom Stromausfall betroffen gewesen.

Insgesamt rund 35 Stromleitungen wurden durch den Wintersturm beschädigt. Rund 100 Personen seien mit der Reparatur der Leitungen beschäftigt, sagte ein Sprecher der BKW. Wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern sei wetterabhängig und deshalb schwierig einzuschätzen.

Betroffen sind vor allem die Regionen Emmental, Schwarzenburgerland und Jura. In einzelnen Notfällen setzen die Energieversorger Notstromaggregate ein.

Sachschäden bis 10 Millionen Franken

«Burglind» hat im Kanton Bern Schäden in der Höhe von mehreren Millionen Franken verursacht. Die bernische Gebäudeversicherung rechnet mit bis zu 5000 Schadensfällen und Kosten zwischen sechs und zehn Millionen Franken.

Diese Schätzung basiere auf Erfahrungswerten, sagte Julia Zosso von der kantonalen Gebäudeversicherung GVB gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF. Bis am Donnerstagmorgen sind bei der bernischen Gebäudeversicherung rund 1500 Schadensmeldungen eingegangen. Die Schäden verteilen sich gemäss Zosso über das ganze Kantonsgebiet vom Jura bis ins Berner Oberland. Vor allem Thun sei stark betroffen.

Der Wintersturm «Burglind» sei jedoch nicht vergleichbar mit dem Orkan «Lothar» aus dem Jahr 1999, sagte Zosso. Dieser verursachte allein in Bern Schäden von über 100 Millionen Franken. (ama/sda)