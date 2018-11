Nach Berner Nein lanciert SP Initiative gegen Steuerwettbewerb

Überraschend sagen die bernischen Stimmberechtigten Nein zu tieferen Steuern für Firmen. Auch in vielen bürgerlich dominierten Gemeinden fand die Vorlage keine Mehrheit. In den linken Städten Bern und Biel sagten sogar mehr als 60 Prozent der Stimmenden Nein. Regierungsrätin Beatrice Simon (BDP) war entsprechend enttäuscht und sprach von einem «Stillstand».

Die Gegner deuten die Ablehnung als Sparmüdigkeit, aber auch als Signal mit nationaler Ausstrahlung. Sie wollen in den anderen Kantonen geplante Steuersenkungen mit Referenden stoppen. Die SP Schweiz arbeitet an einer Volksinitiative gegen «Steuerdumping». Die Steuern sollen schweizweit harmonisiert werden. Der Startschuss erfolgt am nächsten Wochenende am Parteitag.

SVP-Präsident und Nationalrat Albert Rösti kritisiert solche Pläne. Das Resultat sei «kein klares Signal» gegen Steuerwettbewerb. «Hätte man auch eine Steuersenkung für natürliche Personen integriert, wäre das Ergebnis wohl anders ausgefallen.» Der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen findet das Zeichen, das der Kanton Bern aussendet, «fatal». «Die anderen Kantone machen ihre Hausaufgaben, und bei uns passiert absolut nichts.» Das Geld aus dem Nationalen Finanzausgleich mache «offensichtlich träge».

Ob Firmen nun Bern tatsächlich verlassen, lässt sich noch nicht abschätzen. Für Jürg Bucher, Valiant-Präsident, ist aber klar: Es hat gefährlichen Symbolcharakter. Das Ergebnis signalisiere, Bern sei nicht interessiert an prosperierenden Unternehmen. Konsequenzen ziehen will die Burgdorfer Medizinaltechnikfirma Ypsomed. Laut Geschäftsführer Simon Michel wird die Verlegung der ersten 50 bis 100 Arbeitsplätze in den Kanton Solothurn geprüft. So könne Ypsomed einen einstelligen Millionenbetrag sparen.

