Muslim vertritt Partei mit katholischem Image

Es gibt eine Frage, die CVP-Exponenten aus dem Kanton Bern immer etwas nervt: warum in einer eigentlich doch katholischen Partei wie der CVP ausgerechnet Reformierte die Aushängeschilder sind? Die letzten CVP-Grossratsvertreter – Daniel Kast und Alexandra Perina – waren reformiert, ebenso wie der Stadtberner Gemeinderat Reto Nause. Seit 2014 ist die CVP nicht mehr im Grossen Rat vertreten.

Nun aber wird die Frage noch um einen Dreh pikanter: Mit dem Übertritt des Bieler SP-Grossrats Mohamed Hamdaoui in die CVP wird der einzige Grossrat der christlichdemokratischen Volkspartei des Kantons Bern Muslim sein. Hamdaouis Entschluss ist gestern von der CVP Region Biel mitgeteilt worden. Hamdaouis sei überzeugt, heisst es in der Mitteilung, seine politischen Standpunkte am besten innerhalb dieser Partei vertreten zu können.

Kritik an der SP

Der 55-jährige Journalist räumte auf Anfrage ein, bei seinem Entscheid habe auch der Umstand eine Rolle gespielt, dass er von der Sektion Biel nicht für die Nationalratsliste berücksichtigt worden war. «Natürlich war ich enttäuscht – aber das war nicht der entscheidende Punkt», sagte er. Wahrscheinlich wäre es nach einigen Jahren ohnehin zum Bruch gekommen.

Der Austritt aus der SP-Familie sei ihm schwergefallen, hält Hamdaoui fest. Deren «ideologisch-sture» Haltung sei aber nicht mehr zeitgemäss. Aus der Bieler SP war Hamdaoui bereits im November ausgetreten. Seither übt er sein Stadtrats-Mandat als Parteiloser aus.

Im Zenit am stärksten

Dass er nun als Muslim in einer Partei mitmacht, die das «Christliche» im Namen trägt, ist für Hamdaoui kein Problem. Das «C» in CVP stehe für ihn für «Centre», für Zentrum also. Er trete seit jeher für die Trennung von Kirche und Staat ein. Ausserdem entspreche es nicht seinem Lebenskonzept, stets alles aufzuteilen wie Arm oder Reich, Gut oder Böse, Christen oder Muslime. Ob die Sonne nun im Osten oder Westen aufgehe, spiele doch keine Rolle, sagt er – «solange man sich bewusst ist, dass sie im Zenit am stärksten scheint».

Béatrice Wertli, Präsidentin der CVP Kanton Bern, mag der Frage nach der Religionszugehörigkeit ebenfalls nichts abzugewinnen. Solchen Vorurteilen begegne sie vor allem noch im Kanton Bern. Die CVP sei eine klar bürgerliche Mittepartei, die eine pragmatische, lösungsorientierte Politik betreibe, sagt sie. Man habe die Beweggründe gegenseitig und eingehend geprüft. Mohamed Hamdaouis Parteiübertritt sei nicht unüberlegt beschlossen worden.

Ob der neue CVP-Grossrat Anschluss an eine Fraktion finden wird – zum Beispiel an jene der Grünliberalen –, ist noch kein Thema. Das sei auch nicht entscheidend, sagte Wertli. Die CVP freue sich zunächst über Hamdaouis Parteibeitritt. Dieser stelle eine Chance für die CVP dar. Der Bieler Politiker sei profiliert und verfüge über viel Erfahrung; manche seiner Standpunkte – etwa in der Gesundheitspolitik – hätten sich schon bisher mit den CVP-Positionen gedeckt. Mit ihm könne die CVP ihre Sichtbarkeit auf kantonaler Ebene erhöhen. Auch ausserhalb einer Fraktion gebe es Möglichkeiten, Schwerpunkte zu setzen, sagt Wertli und sprach von «Marketing der Themen». Bereits sei die CVP zusammen mit Hamdaoui daran, einen Vorstoss vorzubereiten. (Der Bund)