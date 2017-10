«Missing Link» zwischen den Blöcken

Der Kanton Bern ist die Hochburg der EVP, in keinem anderen Kanton der Schweiz ist ihr Wähleranteil höher. Die EVP kam bei den letzten eidgenössischen Wahlen 2015 im Kanton Bern auf 4,3 Prozent, mehr als doppelt so viel wie im landesweiten Schnitt. Das reichte für zwei Mandate im Nationalrat, die von der Bernerin Marianne Streiff und der Zürcherin Maja Ingold besetzt werden. Ingold wird im November Nik Gugger Platz machen.

Bei den kantonalen Wahlen von 2014 waren es 6,4 Prozent Wähleranteil: Im 160-köpfigen Grossen Rat des Kantons Bern kommt die EVP damit auf 12 Sitze. Weniger stark ist die Partei auf städtischer Ebene: Im Stadtrat, der Legislative der Stadt Bern, verfügt die EVP derzeit nur über zwei Sitze und bildet zusammen mit der GFL eine Fraktion. Trotz der nur kleinen Vertretung befinde man sich in einer guten Situation, sagt die städtische Präsidentin und Stadträtin Bettina Jans-Troxler. «Wir können immer wieder zusammen mit der GFL das Zünglein an der Waage spielen.» Man sei aber nicht einfach die «Juniorpartnerin» der GFL, sondern übernehme auch wichtige Fraktionsaufgaben. Jans-Troxler nimmt an, dass ein Teil der EVP-Stammwählerschaft im Laufe der Jahre in die Agglomeration gezogen ist.

Der Zeitgeist als Feind

Die EVP könne auf ein stabiles Wählersegment zählen, sagt der Politologe Michael Hermann. Mit einem bedeutenden Wachstum sei jedoch nicht zu rechnen. Die Partei sei aber auch nicht gefährdet – trotz der Säkularisierung der Gesellschaft und obwohl sie häufig Minderheitspositionen vertrete. «Der Zeitgeist ist zwar der Feind der EVP, trotzdem ist viel eher die Existenz der BDP infrage gestellt.»

Für Christine Schnegg, Präsidentin der kantonalen EVP und Grossrätin, ermöglicht die Position in der Mitte die Erarbeitung von Kompromissen. Stichwort Finanzen: «Wir wollen nicht so viel sparen wie die Sparer. Und wir wollen die Steuern nicht so stark senken wie die Steuersenker.» Schnegg ist überzeugt, dass sich die «treue Wählerbasis» noch ausbauen lässt. Dafür brauche es aber weiterhin die kontinuierliche Arbeit in den Gemeinden.

Progressiver als die EDU

Geschichtlich gesehen ist für Politologe Hermann die EVP die «offenere Schwester» der EDU, vor allem in sozialer und ökologischer Hinsicht. Diese zwei Parteien mit evangelischem bis evangelikalem Hintergrund verträten beide sozialkonservative Positionen. «Die EVP ist zu einer Mitte-links-Partei geworden, zu einem ‹Missing Link› zwischen Rot-Grün und bürgerlichen Parteien.» Auf nationaler Ebene politisiert sie am linken Rand der CVP. Die EDU dagegen hat in vielen Bereichen den gleichen Kurs wie die SVP. Beim Einsatz der EVP für ein Verbot von Zwangsprostitution und Menschenhandel sieht Hermann bei der EVP Berührungspunkte mit einem Teil des linken Feminismus.

Auch heute ist der religiöse Hintergrund der EVP stark. Viele EVP-Mitglieder gehören einer Freikirche an oder sind in der Landeskirche aktiv. Die Grundlage sei und bleibe das Evangelium, sagt Christine Schnegg. «Die Auslegung ist jedoch unterschiedlich, das kann manchmal zu intensiven Diskussionen in der Partei führen.» Die Bibel gilt vielen als Richtschnur für das persönliche Leben und die Politik. Das traditionelle Familienmodell mit Mann und Frau und einer Schar Kinder wird hochgehalten. Bei der CVP dagegen ist die christliche Ausrichtung lange nicht mehr so prägend wie früher. «Die CVP ist weniger eine religiöse als eine konfessionelle Partei, die immer noch in erster Linie Katholiken anspricht», sagt Hermann. Da die CVP auf kantonaler Ebene kaum präsent ist, braucht die EVP hier andere Bündnispartner. Es sei bemerkenswert, dass die EVP im Kanton Bern für die Wahlen im Frühling 2018 eine Verbindung mit der GLP eingehe, so Hermann. Denn gerade in gesellschaftlichen Fragen wie Homosexualität, Ehe für alle oder Abtreibung, aber auch in der Drogenpolitik, bestehen grosse Unterschiede, die auch zu Dissonanzen führen können. So sorgte ein Tweet von EVP-Grossrat Ruedi Löffel zur Ehe für alle im Juni für Ärger. Löffel schrieb: «Wie lange es wohl dauert bis zur ersten Ehe mit einer Katze oder einem Hund? Ehe für alle, nein danke!» Für seine homophobe Polemik erntete Löffel scharfe Kritik. Allianz mit Freidenkern

Die Wahlchancen für das Mitte-Ticket mit Michael Köpfli (GLP) und Hans Kipfer (EVP) bei den Regierungsratswahlen 2018 werden als eher gering eingeschätzt. Es ist allerdings nicht alltäglich, dass Freidenker und Evangelikale zusammenspannen, um einen Sitz zu erobern. Der Graben zwischen EVP und GLP sei grösser als die Unterschiede zu einem früheren Partner wie etwa dem Landesring der Unabhängigen (LdU), so Hermann. «In gesellschaftlichen Fragen politisieren die beiden Parteien beinahe mit umgekehrten Vorzeichen.»

EVP-Kantonalpräsidentin Christine Schnegg sagt dazu, bei der Mehrheit der Themen sei man sich mit der GLP durchaus einig. Zudem bestehe rein rechnerisch ein Anspruch der Mitte auf einen Sitz: «Das könnte im Regierungsrat auch deblockierend wirken.» (DerBund.ch/Newsnet)