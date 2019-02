Milliardenkonzern verlegt Hauptsitz nach Bern

Das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen wird in einer ersten Phase bis zu 40 Mitarbeitende des obersten Managements von Belgien in den Kanton Bern verlegen, wie die Berner Volkswirtschaftsdirektion (VOL) mitteilte. Ein späterer Ausbau des neuen Standorts als Kompetenzzentrum für neue Technologien ist vorgesehen.

WABCO wird sich in der Stadt Bern niederlassen, wahrscheinlich an der Freiburgstrasse in Bern-Bümpliz. In der Nähe des Bahnhofs Bümpliz-Süd ist bereits heute die Schweizer Niederlassung von WABCO domiziliert, wie eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage sagte.

Im Communiqué feiert die VOL die Ansiedlung als Erfolg für den Kanton Bern im nationalen und internationalen Standortwettbewerb. Der Aufbau des globalen Hauptsitzes von WABCO im Kanton Bern sei das Ergebnis einer mehrmonatigen internationalen Standortsuche. Der Konzern habe sich für die Schweiz als innovationsfreundliches und politisch stabiles Land interessiert und im Verlauf der Verhandlungen mehrere Kantone beurteilt. Der Entscheid für den Kanton Bern sei bereits Anfang November 2018 gefallen.

Ausschlaggebend für den Umzug war laut der Mitteilung unter anderem die Nähe zu spezialisierten Forschungsabteilungen an den Hochschulen, zu anderen Industriepartnern und zu nationalen Bewilligungsbehörden.

Kompetenzzentrum im Bereich «autonomes Fahren» geplant

Der Konzern plant laut Angaben der VOL jedoch, im Kanton Bern den Bereich «autonomes Fahren» mit eigenen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen stark auszubauen und später ein Technologiekompetenzzentrum in Zusammenarbeit mit Hochschulakteuren und Bundesbehörden zu gründen.

In einer ersten Phase wechseln bis zu 40 Mitarbeitende der obersten Konzernleitung einschliesslich des CEO und des Verwaltungsratspräsidenten in den neuen Hauptsitz. Am bisherigen Standort in Brüssel wird das Unternehmen die neu geschaffene Geschäftseinheit für Europa und Nah-Ost-Märkte beheimaten.

Umsatz von 3,8 Millarden Dollar

WABCO Automotive wurde vor 150 Jahren als Westinghouse Air Brake Company in den USA gegründet und gilt heute als weltweit wichtigster Zulieferer von Bremssystemen und Sicherheitsanwendungen für Nutzfahrzeuge. Weltweit bauen führende Hersteller von LKWs, Bussen und Anhängern WABCO-Technologien ein. Mit der Entwicklung von komplexen Fahrerassistenz-, Steuerungs- und Bremssystemen sowie intelligenten und umweltfreundlichen Mobilitätslösungen wurde der Konzern Marktführer. Im Jahr 2018 erzielte WABCO einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Dollar. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 16‘000 Mitarbeiter in 40 Ländern.

