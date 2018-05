Michael Graf tritt nach turbulenten Jahren als Präsident des Pfarrvereins zurück

Wechsel an der Spitze des evangelisch-reformierten Pfarrvereins Bern-Jura-Solothurn: An der Jahresversammlung vom Montag ist Martin Leuenberger als neuer Präsident gewählt worden. Der 49-Jährige ist seit 2001 Pfarrer in Amsoldingen; er war mehrere Jahre Vizepräsident des Vereins.

Er verfüge über ein gutes Netzwerk, sagte Leuenberger am Dienstag auf Anfrage. Es sei ihm wichtig, den Dialog zu pflegen und das fortzuführen, was sein Vorgänger erreicht habe.

Präsident in äusserst turbulenter Zeit

Der Vorgänger ist Michael Graf, der das Präsidium 2014 übernommen hatte. Schon damals kündigte er an, es vier Jahre ausüben zu wollen. Graf, Pfarrer in Kirchlindach, war insgesamt elf Jahre im Vorstand des Pfarrvereins.

Sein Präsidium fiel in eine äusserst turbulente Zeit. Mit der Revision des Kirchengesetzes verloren die Pfarrerinnen und Pfarrer der bernischen Landeskirchen den Status als Staatsangestellte. Graf hatte diesem Schritt in einem Interview mit dem «Bund» einen «riesigen Symbolwert» beigemessen. Es gehe dabei um weit mehr als um eine administrative Änderung. Es sei ein erster Schritt hin zu einer weitgehenden Trennung von Kirche und Staat.

Neue Vizepräsidentin

Neu als Vizepräsidentin des Pfarrvereins gewählt wurde Kathrin Brodbeck, Moosseedorf; weiterhin Vizepräsident ist Philippe Kneubühler, Tramelan.

Der evangelisch-reformierte Pfarrverein Bern-Jura-Solothurn ist die Standesorganisation und der Berufsverband der Pfarrerinnen und Pfarrer in den Kantonen Bern, Jura und Solothurn. Er nimmt die Interessen seiner knapp 600 Mitglieder wahr gegenüber Landeskirche und Kanton. (DerBund.ch/Newsnet)